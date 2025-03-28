首批戰鬥組學員換訓勇鷹 飛官養成精進為3階段2機種

空軍戰機飛行員的訓練由「3階段、3機種」精進為「3階段、2機種」，首批完成T-34初級教練機訓練的空軍飛行學員，直接換裝訓練勇鷹高教機，日前順利升空完成第1次飛行訓練，寫下里程碑。

空軍過去是以「3階段（基本組、戰鬥組、部訓組）、3機種（T-34初教機、AT-3高教機、F-5部訓機）」模式訓練戰機飛行員，飛行學員先在「基本組」以T-34C初級教練機進行基本飛行訓練，隨後同樣在岡山基地「戰鬥組」接受AT-3高教機的分科訓練，再到志航基地「部訓組」以F-5戰機進行進階戰鬥飛行訓練，完訓後依成績及個人意願分發至各戰鬥機部隊。

F-5戰機自2023年底卸下部訓機任務後，勇鷹高教機先擔綱起「部訓組」的飛行訓練任務，AT-3高教機暫時仍負責戰鬥組階段的訓練任務，而目前負責培育新一代戰機飛行員的單位則是空軍飛行訓練指揮部。

軍聞社今天報導，空軍副司令姜光華中將日前在飛訓部少將指揮官陪同下，前往空軍岡山基地主持「戰鬥組AJT型機換裝訓練開飛任務總提示」，意即空軍戰機飛行學員的養成，已在戰鬥組階段直接換裝勇鷹高教機，達成空軍設定的「3階段、2機種」目標。

據了解，這批飛行學員完成T-34初教機訓練後，直接換訓勇鷹高教機。

報導指出，姜光華抵達岡山基地後，首先聽取簡報，瞭解高教機接訓先期整備狀況，以及後續換訓課程規劃與訓練重點，並與現場人員進行研討，期許能使換訓過程更臻完善。

報導提到，總提示結束後，由教官針對戰鬥組112年乙班學員，實施飛行前任務提示、360度檢查等程序。隨後在教官帶領下，首批勇鷹高教機換裝訓練學員順利升空，完成第1次飛行訓練，立下嶄新的里程碑。

姜光華表示，每個人多付出一點心力，就能讓後期的空軍子弟，能夠在更合理、更科學、更舒適的環境受教育，成長、茁壯成為捍衛領空的一員。