日設立統合作戰司令部 日退將：台灣有事可快速行動

日本防衛省24日正式成立統一指揮陸海空自衛隊的常設機構「統合作戰司令部」，日本自衛隊退役上將岩田清文今天表示，統合作戰司令官可直接與美軍印太司令部對口，若台灣發生戰爭時，可以非常快速的採取行動。

統合作戰司令部的首長為「統合作戰司令官」，位階等同各自衛隊幕僚長（相當於各軍種的參謀長），首任司令官為前統合幕僚副長南雲憲一郎；而日本自衛隊軍職之首的職位為統合幕僚長（相當於國軍的參謀總長），過去職責除輔助防衛大臣，也肩負作戰指揮，未來有關作戰指揮的部分將由統合作戰司令官接手，分擔統合幕僚長的職責。

印太戰略智庫今天舉行「台日科技未來論壇」，邀請日本退役上將、前陸上幕僚長岩田清文以「現代戰爭中半導體的重要性」為題發表演講。

針對日本防衛省成立統合作戰司令部，岩田清文表示，有2大影響，首先是過去首相在指揮防衛事務時，是透過統合幕僚長指揮自衛隊，也就是統合幕僚長1個人，既要輔佐日本首相，又要指揮陸、海、空自衛隊，現在新設統合作戰司令官分擔統合幕僚長的工作，會讓日本自衛隊的整合更有效率。

其次，岩田清文說明，美軍在印太地區美國夏威夷有印太司令部，這次日本防衛省新設統合作戰司令部，統合作戰司令官可直接與印太司令部對口，並且共同行動。

岩田清文指出，他當然不希望台灣發生戰爭，但萬一台灣發生戰爭時，統合作戰司令官可以非常快速的採取行動。