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南海部隊納金門太武山春祭 後代：盼完整名單入祀

中央社／ 金門縣28日電

南海部隊近千名陣亡將士未入祀忠烈祠，部隊司令王盛傳後代王國棟尋求民意代表協助，南海部隊靈位今天納入金門太武山春祭祭典，王國棟以陪祭身分參與，他盼有生之年讓千名將士都能入祀。

金門縣政府今天舉行春祭革命先烈暨國軍陣公亡將士祭典，南海部隊陣亡將士靈位也納入此次春祭，王國棟與協助此事的文史工作者高丹華以陪祭身分參與祭典。

王國棟接受媒體聯訪表示，福建反共救國軍有閩南與閩北2個隊伍，閩南地區司令部又稱南海部隊，後來主要駐紮金門溪邊，當時許多將士在突擊任務中陣亡；王國棟說，父親王盛傳過世時留有將士名冊，其中只有約100多名有入祀台北的忠烈祠，因此希望在有生之年讓上千名陣亡將士都能入祀忠烈祠。

王國棟表示，去年民進黨立委沈伯洋協調軍方針對此事召開會議，結論是在軍方完整查核完名冊前，先在金門太武山忠烈殿的春祭祭祀；但他提到，26日到金門後才知道南海部隊未納入此次春祭，是又向無黨籍議員董森堡、民進黨議員蔡其雍等陳情，最終才能順利納入。

王國棟也說，不論最後南海部隊陣亡將士是入祀在在圓山忠烈祠或金門太武山忠烈祠，「只要這些為國犧牲的烈士忠靈能夠入祀，我的願望就達成了。」

南海 忠烈祠 金門

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