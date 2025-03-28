影／高緯度遠洋巡護船安龍典禮 賴清德：落實國防自主
賴清德總統今天南下高雄台船主持海巡署首艘「高緯度遠洋巡護船」安放龍骨典禮。總統表示，持續推動「國艦國造」、「國機國造」，因為唯有落實國防自主，實現在地供應、自主產製，才能持續提升國防與海巡的力量。
海巡署規劃10年內打造6艘大噸位、耐海性更佳的新式「高緯度遠洋巡護船」，讓巡護範圍涵蓋台灣所有遠洋漁船作業範圍。
賴清德總統今天特別到高雄台船公司主持首艘安放龍骨典禮，他表示政府編列了新台幣191億多元，支持海委會推動「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」，這艘新型巡護船首次採用油電混合的複合式推進系統，續航力大幅提升，每次航程可繞行台灣30圈，執行遠洋巡護任務的範圍將更廣、更遠；其配備也將提升我海上執法及人道救援能量，除了可以執行遠洋巡護任務，也可以支援離島物資運補，更大幅提升漁業執法、以及海上人道救援的能量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言