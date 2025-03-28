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影／高緯度遠洋巡護船安龍典禮 賴清德：落實國防自主

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
賴清德總統（前）今天南下高雄台船主持海巡署首艘「高緯度遠洋巡護船」安放龍骨典禮，他也表示未來將持續推動國艦國造。記者劉學聖／攝影
賴清德總統（前）今天南下高雄台船主持海巡署首艘「高緯度遠洋巡護船」安放龍骨典禮，他也表示未來將持續推動國艦國造。記者劉學聖／攝影

賴清德總統今天南下高雄台船主持海巡署首艘「高緯度遠洋巡護船」安放龍骨典禮。總統表示，持續推動「國艦國造」、「國機國造」，因為唯有落實國防自主，實現在地供應、自主產製，才能持續提升國防與海巡的力量。

海巡署規劃10年內打造6艘大噸位、耐海性更佳的新式「高緯度遠洋巡護船」，讓巡護範圍涵蓋台灣所有遠洋漁船作業範圍。

賴清德總統今天特別到高雄台船公司主持首艘安放龍骨典禮，他表示政府編列了新台幣191億多元，支持海委會推動「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」，這艘新型巡護船首次採用油電混合的複合式推進系統，續航力大幅提升，每次航程可繞行台灣30圈，執行遠洋巡護任務的範圍將更廣、更遠；其配備也將提升我海上執法及人道救援能量，除了可以執行遠洋巡護任務，也可以支援離島物資運補，更大幅提升漁業執法、以及海上人道救援的能量。

賴清德總統（中）今天南下高雄台船主持海巡署首艘「高緯度遠洋巡護船」安放龍骨典禮。記者劉學聖／攝影
賴清德總統（中）今天南下高雄台船主持海巡署首艘「高緯度遠洋巡護船」安放龍骨典禮。記者劉學聖／攝影
海巡署首艘「高緯度遠洋巡護船」今天舉辦安放龍骨典禮。記者劉學聖／攝影
海巡署首艘「高緯度遠洋巡護船」今天舉辦安放龍骨典禮。記者劉學聖／攝影

國防 海巡署 賴清德

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