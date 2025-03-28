影／高緯度遠洋巡護船安龍典禮 賴清德：落實國防自主

賴清德總統今天南下高雄台船主持海巡署首艘「高緯度遠洋巡護船」安放龍骨典禮。總統表示，持續推動「國艦國造」、「國機國造」，因為唯有落實國防自主，實現在地供應、自主產製，才能持續提升國防與海巡的力量。

海巡署規劃10年內打造6艘大噸位、耐海性更佳的新式「高緯度遠洋巡護船」，讓巡護範圍涵蓋台灣所有遠洋漁船作業範圍。