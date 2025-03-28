影／金防部今「太武操演」實彈射擊 砲聲隆隆不少人被驚醒

金門防衛指揮部今天一早在防區內舉行「第一季太武操演」，針對空中及海上目標進行實彈射擊，驗證外島防衛作戰能力，此次演習由烈嶼守備大隊主導，運用戰車、裝甲車與火砲等建制武器，不少住在烈嶼地方的民眾都說，一早就聽到砲聲隆隆，好在早就知道要演習的訊息，不然還真的以為「阿共打過來了」。

最近兩岸關係緊張，連金防部官兵的演習都備受關注，不少軍友更是一早到周邊蹲點埋伏拍照，希望捕捉精彩的演習畫面。

對於這次軍事操演，部分金門民眾表示認同，認為強化戰備有助於維護地方安全，但也有人擔憂頻繁軍演可能影響民生，甚至加劇區域緊張情勢。也有民眾表示，烈嶼地區位於金門本島西南方，地理位置特殊，向來是外島防衛重點之一，近年來，台海局勢持續緊張，金門作為前線據點，軍事訓練與戰備維持備受關注。

金防部表示，本次操演係依聯合防衛作戰構想與作戰進程規劃，包含多項戰術演練，透過實境化戰場環境，使官兵熟稔射擊程序、作戰步驟及應變要領，以確保在緊急狀況下能快速反應，此外，透過演習檢驗部隊平時訓練成果，確保建制武器裝備能有效發揮戰力，進一步提升整體防禦效能。