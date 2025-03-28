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陪賴總統參加全社會防衛韌性演練 林佳龍：和平靠實力

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
外交部長林佳龍。聯合報系資料照
外交部長林佳龍。聯合報系資料照

外交部長林佳龍28日與總統賴清德一同赴台南參加「全社會防衛韌性」演練，總統賴清德與副總統蕭美琴分別前往台南兩地演練視導，林佳龍也陪同美國在台協會（AIT）處長谷立言與駐台外國代表團前往現場觀摩，並透過臉書表示「和平靠實力！」，台灣的安全必須靠展現自身實力，才能真正實現和平的目標。

「和平靠實力！」林佳龍表示，台灣的安全，必須靠我們展現自身實力，才能真正實現和平的目標。林佳龍認為，國家的安全是全民的責任，許多民主國家早已推動「全社會防衛韌性」，這是國際潮流，也是台灣當前社會所需要的。

林佳龍指出，「全社會防衛韌性」是指當國家面臨天然災害、人為事故，如網路攻擊癱瘓系統，甚至是威權勢力導致的地緣政治劇烈變動，政府與整個社會都要具備足夠的應變與支撐能力，才能讓台灣在危機中依然穩定運作、快速因應與復原。

林佳龍也提到，演練過程非常逼真，從醫療指揮中心開設與運作、區級協作中心、機動派出所、急診檢傷（含防疫）、中重傷處理區、外科小組現場執行手術作業、災難心理衛生作業區等，總計投入1500名人力。

林佳龍說，總統賴清德去年上任後即宣布成立「全社會防衛韌性委員會」，去年12月進行桌上推演，今年4月將進行「城鎮韌性演習」，將民安、萬安整併，後續接軌至7月的漢光演練，並納入重要地方政府，建構台灣成為更強韌的社會。

此次演練，林佳龍也陪同美國在台協會處長谷立言與駐台外國代表團前往現場觀摩。林佳龍表示，這次外交部協助接待共來自十餘個國家、23位駐台代表及相關人員參與觀摩，其中更有多位代表來自早已投入推動全社會韌性建設的國家。

林佳龍認為，外交部作為國家對外連結的前線單位，將持續與理念相近國家合作，促進在防災應變、基礎建設安全、社會韌性等領域的交流。林佳龍也舉例，今年3月初台灣與美國、日本、澳洲及加拿大駐台機構共同在台舉辦「全球合作暨訓練架構」（GCTF）研習營，便以全社會韌性為主題，和夥伴國討論及分享經驗，也傳達台灣與世界共同應對各種新挑戰，並做出貢獻的意願。

最後，林佳龍強調，「從中央到地方，從政府到民間」，全社會防衛韌性的團結，才是台灣最堅實的國防實力，也是和平的基礎，安全的關鍵！

林佳龍 美國在台協會 賴清德

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