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共軍昨發動聯合戰備警巡 30架出海20架越線

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
國防部公布3月27日早晨6時至28日6時、24小時內的共軍動態，共有30架次飛機出海，其中20架次越過海峽中線或其延伸線，有1架無人機繞飛台灣一圈。圖/國防部提供
國防部公布3月27日早晨6時至28日6時、24小時內的共軍動態，共有30架次飛機出海，其中20架次越過海峽中線或其延伸線，有1架無人機繞飛台灣一圈。圖/國防部提供

國防部昨天（27日）下午宣布，自當日上午9時20分起，陸續偵獲中共殲16、空警500等各型主、輔戰機及無人機計28架次出海活動，其中20架次逾越中線及其延伸線，進入我北、中、東南及西南空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。這是台海當面共軍本月份第三次聯合戰備警巡：先前3月17日，上下午連續各舉行一波，創下一日兩場的紀錄。

今天上午，國防部公布過去24小時內的共軍動態：到早晨6時為止，共偵獲30架次各型飛機出海，其中20架次超越台灣海峽中線或其延伸線。台灣周邊海域，則有8艘中共軍艦、1艘公務船。從國防部公布的示意圖也可看出，有1架無人機繞飛台灣一圈，時間為6時30分至14時50分。

中共 共軍 國防部

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