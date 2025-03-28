國軍操演被中共漁船監控掌握？ 顧立雄：不大可能

海軍中和號登陸艦（LST-232）27日凌晨在台中外海與大陸漁船「閩連漁61756」發生擦碰事件。外傳該漁船是在監視我方操演，大陸國台辦也批評我方船艦「惡劣行徑」。對此國防部長顧立雄今天在立院受訪表示，國軍舉行操演，對於中共可能的監視行為，都有預演方案，若說漁船要監視瞭解相關操演狀況、充分掌握我軍活動，應該不大可能。

記者問，到底當天是誰撞誰？顧立雄說，海軍當時就請海巡協助蒐證，會進行相關肇事原因調查，原因還在釐清，現在無法說明。媒體又追問國台辦所云「惡劣行徑」，顧立雄說，國台辦講話一向就是這樣子，國防部對相關應該做的操演，還是會進行。

另外，對於台海當面共軍在昨天上午又舉行聯合戰備警巡，顧立雄只簡單說，國軍持續應用聯合情監偵手段掌握台海周邊狀況，相關情況每天都會公布。

顧立雄也說，配合恢復軍事檢審機制所需的修法，國防部會提出詳細時程，也會再跟院長溝通，到時候會向各界說明。他解釋，相關需要調整的法令包含軍審法、組織法、人事條例等，都需要一點時間。