美智庫：台韌性決策 要快狠準

美國智庫蘭德公司中國研究中心主任白明（Jude Blanchette）廿六日發表評論，以「從戰略模糊到戰略焦慮：台灣的川普挑戰」為題指出，面對加劇的地緣政治不確定性，台灣不能再依循過去十年的策略，必須強化自我防衛與國家韌性，而且動作必須快。

文章指，台灣正積極採取行動。政府計畫增加國防預算，並考慮改善對美貿易失衡問題，台積電則承諾大舉加碼投資美國。這些舉措旨在維持與川普政府良好關係，以防潛在貿易衝突，並確保美方持續提供安全保障。

關鍵問題是這些措施是否足夠。文章指出，關稅對台積電的影響是可控的，因為其客戶不太可能找到替代供應商。但對於其他生產傳統晶片的台灣半導體公司，例如聯電，關稅會造成傷害，特別是若美國對台灣晶片的關稅等於、甚至略低於中國晶片的關稅。在北京產業政策支援下，中國除最先進的晶片外，所有晶片產量都在迅速擴大。

進一步讓台北決策變得更加複雜的是三項獨特挑戰。首先，台北與華府並無正式外交關係，這大幅限制台灣政府與川普政府以及與川普本人直接互動的能力。儘管台灣仍能與美國貿易代表對話，但這類管道影響力遠不及與總統直接接觸。其次，台灣深知，任何美台貿易協議都可能引發中國報復。第三，台北認為，與川普政府的任何經濟談判，都可能被華府與北京的協商所牽制，甚至取決於美中談判進展。

進一步加深台灣戰略考量的還有美國與俄烏關係的急劇變化。二○二二年俄烏戰爭以來，台北一直將烏克蘭的命運與自身安全挑戰聯繫在一起。如今川普政府與莫斯科關係升溫，美國對烏克蘭的態度以及川普對烏克蘭總統澤倫斯基的攻擊，讓許多台灣民眾不安。

文章指台灣不能再沿用過去十年的策略。中國軍事實力已大幅提升，而美國正重新思考其對海外安全承諾。台灣必須強化自身防衛韌性，而且動作要快。

內文提到，除了賴清德總統推動大幅提升能源、糧食與飲用水等儲備韌性之外，台灣也必須加強通訊韌性建設，投資發展安全且充足的網路系統，確保資訊流通不受壓力情境阻斷。此外，演練明確的危機應變機制和公共宣導以強化全民防衛，也將提升台灣抵禦脅迫和封鎖的能力。