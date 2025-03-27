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反共救國軍後裔請命 盼南海部隊英靈入祀太武山忠烈祠

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
反共救國軍後裔王國棟（左二）昨日向金門縣議員董森堡（左一）陳情，盼南海部隊英靈入祀太武山忠烈祠。圖／議員董森堡服務處提供
反共救國軍後裔王國棟（左二）昨日向金門縣議員董森堡（左一）陳情，盼南海部隊英靈入祀太武山忠烈祠。圖／議員董森堡服務處提供

曾於金門溪邊村、烏坵島等地駐紮的南海部隊反共救國軍，在國共對峙時期負責東南沿海襲擾與敵後作戰，但數千名官兵犧牲至今未見於官方紀錄，也未入祀太武山忠烈祠，明天就金門縣春祭革命先烈暨國軍陣(公)亡將士祭典，反共救國軍後裔王國棟等人昨向金門縣議員董森堡陳情，要求將「南海部隊反共救國軍」列入春秋二祭祭文，以告慰英靈。

王國棟表示，他的父親王盛傳曾任反共救國軍南海部隊司令，該部隊過去以金門金湖鎮溪邊村為訓練基地，並於73號鄭由整洋樓設立總部，成員在金門受訓後執行敵後作戰，這批官兵在惡劣環境下出生入死，數千人為國捐軀，目前約有100多名確定軍籍，另有800多人尚待認證，這些陣亡將士至今未能進入忠烈祠祭祀名冊，甚至未曾在春秋二祭中被提及，讓後裔感到遺憾。

「金門都能辦兩岸和平超薦法會，卻遺忘真正捍衛國家的將士，這說不過去！」王國棟強調，家屬們的第一步訴求是將「南海部隊反共救國軍」名稱寫入春秋二祭祭文，接下來則希望提出具體名冊，正式入祀太武山忠烈祠。

據了解，反共救國軍成立於1949年，當時以游擊戰術襲擾中國東南沿海，成員多數來自福建、廣東等地，部分官兵後來落腳台灣或金門，甚至隱姓埋名生活，該部隊性質特殊，長期不為外界所知，直到近年才有學者與後人陸續整理史料，試圖還原其歷史定位。根據中研院院士黃一農的研究，他的父親亦曾在南海部隊任職，顯示該部隊內部成員背景多元，且與金門歷史關聯深厚。

針對後裔的訴求，金門縣議員董森堡表示，他支持替反共救國軍爭取歷史定位，並承諾將協助向縣府與國防部、退輔會等單位反映意見，盼政府能正視這段歷史，讓英勇捐軀的將士獲得應有的尊崇。

得知南海部隊後人向金門縣議員董森堡陳情，縣府決定從善如流，將南海部隊反共救國軍納入祭文，希望撫慰陣亡將士之靈與其後輩的遺憾。

反共救國軍後裔王國棟（右）昨日前往金門縣議員董森堡（左）服務處陳情，要求將「南海部隊反共救國軍」列入春秋二祭祭文，以告慰英靈。圖／議員董森堡服務處提供
反共救國軍後裔王國棟（右）昨日前往金門縣議員董森堡（左）服務處陳情，要求將「南海部隊反共救國軍」列入春秋二祭祭文，以告慰英靈。圖／議員董森堡服務處提供

南海 國軍 金門

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