中部空軍聯隊營區爆綠能蟑螂涉貪億元 軍方：重懲不寬貸

台中清泉崗空軍聯隊營區爆發光電標租案弊案，業務承辦人勾結有黑道背景的陳姓綠能掮客，向綠能廠商收賄後護航。彰化地檢署偵結，依涉犯貪汙治罪條例對6人提起公訴，其中兩名具公務身分人員具體求刑8年和9年。

國防部空軍司回應表示，國防部積極配合檢警調案件偵辦，遏止綠能不法進入軍中，支持國家重要能源政策，目前全案已進入司法偵辦程序，國防部將秉持「依法行政、毋枉毋縱」立場，並依「刑懲併行」原則，檢討重懲，絕不寬貸。

起訴書指出，清泉崗空間聯隊營區2022年8、9月辦理光電標租案（A案），許姓後勤科中校科長、退役中校葉姓雇員、陳姓士官長、蔡姓上尉認為綠能產業高獲利，即利用職權上下其手，由許姓後勤科長指示葉姓雇員、陳姓士官長辦理相關業務，透過陳姓掮客居間找廠商競價，黃姓綠能廠商願給付2億元，其中1億元作為開發費賄款，另1億元回饋「軍方」。

黃姓廠商現勘後，評估須移植部分樹木，部分營舍屋頂有樹木遮蔭，整體太陽能發電裝置容量不如預期，有意退縮，跟陳姓掮客協議最終達成「僅」支付1.3億元，但此時國防部已接到檢舉並展開內部調查，標租A案終止。

陳姓掮客透過關係重啟標租案（B案），由蔡姓上尉承辦，但黃姓廠商無意續做，改為支付1億元及另找一家廠商接手而脫身。新廠商獲悉標租案有內情且發電效能不高就打退堂鼓，未參加評選會議，導致別家綠能廠商得標，引起陳姓掮客不滿，要求葉姓雇員及陳姓士官長交還賄款，兩人共須返還170萬元，至於兩人至少接受10次女陪侍飲宴、性招待等不正當利益未折算現金返還。

全案經彰化地檢署檢察官陳鼎文指揮法務部調查局中部地區機動工作站及法務部廉政署中部地區調查組偵辦，昨（26日）偵結。

彰檢今表示，涉案軍方公務員敗壞軍紀，視三聯隊光電標租案為生財工具，藉此機會收受賄賂及性招待等不正利益，造成亂象叢生，敗壞官箴，並戕害國家再生能源政策推展甚深，據此，具體求處葉姓雇員、陳姓掮客有期徒刑9年，陳姓中校科長有期徒刑8年，其餘人員請依法量處適當之刑；公務員部分，依貪汙治罪條例規定請求宣告褫奪公權。犯罪所得依法宣告沒收。