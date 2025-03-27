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美智庫：台灣憂處境似烏克蘭 不能再照10年前策略

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
台灣總統賴清德21日視察松山空軍基地。路透
台灣總統賴清德21日視察松山空軍基地。路透

美國智庫蘭德中國研究中心主任白明（Jude Blanchette）26日發表評論，以「從戰略模糊到戰略焦慮：台灣的川普挑戰」為題指出，面對加劇的地緣政治不確定性，台灣不能再依循過去10年的策略，必須強化自我防衛與國家韌性，而且動作必須快。

文章指出，台灣正積極採取行動。政府計畫增加國防預算，並考慮如何改善對美貿易失衡的問題，台積電則承諾大舉加碼投資美國半導體生產。這些舉措旨在維持與川普政府的良好關係，以防潛在的貿易衝突，並確保美方持續提供安全保障。

但關鍵問題是：這些措施足夠嗎？

文章指出，關稅對台積電的影響是可控的，因為其客戶不太可能找到替代供應商。但對於其他生產傳統晶片的台灣半導體公司，例如聯電，關稅會造成傷害，特別是若美國對台灣晶片的關稅等於、甚至略低於中國晶片的關稅。在北京產業政策的支援下，中國除最先進的晶片外，所有晶片的產量都在迅速擴大。

進一步讓台北決策變得更加複雜的是三項獨特的挑戰。首先，台北與華府並無正式外交關係，這大幅限制台灣政府與川普政府，乃至川普本人直接互動的能力。儘管台灣仍能與美國貿易代表進行對話，但這類管道的影響力遠不及與總統直接接觸。其次，台灣深知，任何美台貿易協議都可能引發中國的報復。第三，台北認為，與川普政府的任何經濟談判，都可能被華府與北京的協商所牽制，甚至取決於美中談判的進展。

進一步加深台灣戰略考量的，還有美國與俄烏關係的急劇變化。自2022年俄國全面入侵烏克蘭以來，台北一直將烏克蘭的命運與自身安全挑戰聯繫在一起。

然而，這種關聯過去大多是推測性，甚至帶有一定抽象性。但如今，川普政府與莫斯科關係升溫、對烏克蘭命運的談判態度，以及川普對烏克蘭總統澤倫斯基的攻擊，已令許多台灣民眾深感不安，因為他們看到與自身處境相似的危機跡象。

文章指台灣不能再沿用過去10年的策略。中國軍事實力已大幅提升，而美國正重新思考其對海外安全承諾的歷史性轉變。台灣必須更加強化自身防衛韌性，而且動作要快。

內文提到，除了總統賴清德推動大幅提升能源、糧食與飲用水等儲備韌性之外，台灣也必須加強通訊韌性的建設，投資發展安全且充足的網路系統，例如衛星備用系統與去中心化基礎設施，以此確保資訊流通，不受壓力情境阻斷。

此外，演練明確的危機應變機制和公共宣導以強化全民防衛，也將提升台灣抵禦脅迫和封鎖的能力。

不過，文中指出，台灣國會的分裂現況限制賴政府在國防支出的操作空間。儘管政黨競爭是民主社會的常態，但眼前的政治僵局已經對台灣的未來繁榮和安全構成實質威脅。

白明與共同作者代理副主任迪皮波（Gerard DiPippo）直言，也許現在是時候更直接向人民表明，台灣的未來正面臨越來越多的不確定因素。賴清德在最近一次演說中明確將中國稱為「外部敵對勢力」，顯示他可能已在轉向更直接且更強硬的立場。

台灣國安會秘書長吳釗燮近日表示：「台灣的命運必須掌握在自己手中。」這10年前聽起來可能是場面話，但經歷這幾個月的劇烈變局，這句話比以往任何時候都更貼近現實。

川普 美國 關係

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