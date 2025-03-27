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海軍中和軍艦台中外海與大陸漁船碰撞 海巡署蒐證釐清責任

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
海軍中和軍艦今天凌晨在台中外海，與大陸漁船「閩連漁61756」發生擦撞。圖／本報資料照片
海軍中和軍艦今天凌晨在台中外海，與大陸漁船「閩連漁61756」發生擦撞。圖／本報資料照片

海軍中和軍艦今天凌晨在台中外海，與大陸漁船「閩連漁61756」發生擦撞，海軍艦隊指揮部今天上午表示，雙方人員無損傷，全案由海巡署蒐證後，釐清海事責任。

海軍艦隊指揮部今天表示，中和軍艦今天凌晨零時38分，在台中港外海約45浬，限制水域外9海里處，與大陸籍漁船「閩連漁61756」發生擦碰，雙方人員均無損傷，艦艇受損部分不影響航行安全。

海軍艦隊指揮部進一步表示，海事案件發生後即協請海巡署淡水艦與PP-10080艇到場協處與蒐證，後續將依相關規定完成調查，釐清責任歸屬。

舷號「232」的中和軍艦是戰車登陸艦，主要負責搭載、運送和下卸陸戰隊人員、裝備、補給品及支援兩棲突襲任務，駐地在海軍左營軍港，隸屬一五一艦隊。

海軍表示，中和級軍艦裝配可變螺距推進器及電動馬達，用以協助艦船操縱，艦上武器配備40公釐砲及方陣快砲，可搭載登陸人員320名，艦艇設計概念採用尖型艦艏設計，能夠達到20節，有效支援本軍兩棲作戰。

中和 海軍 軍艦

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