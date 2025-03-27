海軍中和艦與大陸漁船台中港外海擦撞 人員無傷

蔣經國生前沒讓李登輝知道台灣核武研發計畫。李登輝知道台灣有核武的同時，也被迫停止核武研發。美國中情局（CIA）間諜潛伏中科院竊取台灣核武情報，直接導致台灣停止核武研發。 資深記者高凌雲從中情局與國務院的解密檔案，精彩描寫台灣核武研發歷史，以及中美間如何因台灣核武計畫而互動和博弈。CIA在台灣不但掌握核武研發進度，美國也不同意將台灣納入核子保護，台灣被迫瞞著美國重新研發核武，但依舊逃不過美國監控。

2025-03-27 07:30