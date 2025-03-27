海軍中和艦與大陸漁船台中港外海擦撞 人員無傷
海軍艦隊指揮部今天表示，海軍所屬中和軍艦（LST-232）執行任務期間，於今天凌晨0點38分在台中港外海約45浬（限制水域外9浬）處，與中國大陸籍漁船「閩連漁61756」發生擦碰。雙方人員均無損傷，艦艇受損部分不影響航行安全。
海軍艦隊指揮部進一步表示，海事案件發生後即協請海巡署淡水艦與PP-10080艇到場協處與蒐證，後續將依相關規定完成調查，釐清責任歸屬。
中和艦曾在2013年12月海燕颱風期間執行海軍慈航任務，運送組合屋等人道救援物資前往菲律賓及帛琉。
中和艦屬於中和級戰車登陸艦，原為美國海軍新港級戰車登陸艦，駐地左營軍港，隸屬海軍一五一艦隊。海軍於1995年與美國海軍簽約，以先租後買方式獲得兩艘新港級戰車登陸艦，於1997年抵達台灣服役，命名為中和號、中平號，舷號分別為232、233。
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