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27共機艦擾台 中共發射運載火箭對台灣無危害

中央社／ 台北27日電

國防部今天表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機20架次，有12架次逾越海峽中線進入北部及西南空域，及共艦7艘，總計中共27機艦持續在台海周邊活動；另中共26日發射運載火箭飛經台灣中部，對台無危害。

國防部指出，26日上午6時至27日上午6時止，偵獲共機20架次，其中有12架次逾越海峽中線進入北部及西南空域，及共艦7艘、公務船1艘，持續在台海周邊活動。

根據國防部「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，26日上午6時30分至晚間7時45分，在台灣海峽及北部空域偵獲中共主戰機及無人機17架次，其中9架次逾越海峽中線；以及下午1時20分至下午4時30分在西南空域偵獲中共主、輔戰機3架次。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

此外，國防部上午透過新聞稿指出，26日晚間11時55時，中共於四川西昌衛星發射中心，執行運載火箭搭載衛星發射任務。該火箭飛行路徑經台灣中部朝西太平洋方向，高度位於大氣層外，對台灣地區無危害。國軍運用聯合情監偵系統，嚴密掌握相關動態，適切警戒與應處。

中共 台海 國防部

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