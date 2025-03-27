薛瑞福建議美軍續訓台灣軍隊 助台推進應用無人科技

美國國防部前官員薛瑞福今天在國會指出，美台軍事合作已經進入「一度是禁忌」的領域，例如美軍協訓台灣軍隊，未來需持續強化訓練，並在資源配置上引導台灣，聚焦水下等領域的無人、自主科技應用，以優化戰場決策。

美國聯邦參議院外交委員會上午舉行「共同面對的威脅：當前地緣政治下的印太聯盟及責任分擔」聽證會。在川普第一任期擔任國防部印太安全事務助理部長的薛瑞福（Randall Schriver）等出席。

與會的共和黨參議員麥考米克（David McCormick）提到，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）近日重申，美國對台政策是反對以任何強迫、逼迫、脅迫作為改變台灣狀態的做法，詢問美國在遏阻台海戰爭的角色上有何不足之處。

薛瑞福回應，美國在這方面的做法未必有所不足，但這是演變的過程，如今美國措辭變得更加直接。此外，美國已經進入了「曾經太敏感」的領域，例如協訓台灣軍隊。幾十年來，這一直是禁忌，而美國正讓台灣軍隊變得更專業、更熟練。

他除了強調美國未來需持續強化訓練台灣軍隊外，也需發展菲律賓的實力，特別是靠近台海的呂宋島北部。

薛瑞福另提到台灣國防開支，向國會強調美國要盟友承擔區域責任的議題常常簡化為單一量化指標，也就是國防開支在國內生產毛額（GDP）的占比，但這未必反映全盤局面。

薛瑞福說，台灣在國家韌性、能源、通訊及民防方面投入大量資源，這些支出並未計入國防預算。因此，台灣或許應該獲得更多的認可。美國也應更重視質性評估，來權衡夥伴在不同領域的貢獻。

美國總統川普（Donald Trump）1月回鍋白宮以來，多次呼籲美國盟友將GDP的特定百分比用於國防。美國國防部次長提名人柯伯吉（Elbridge Colby）4日在參議院重申，台灣軍費遠遠不足，應該接近GDP的10%。

薛瑞福今天表示，台灣軍費已達GDP的2.5%，並承諾會提高到3%，而這是底線，並非「天花板」。但更重要的是台灣將資金投入到何種項目。

「我認為考量到戰爭性質的變化，台灣需要考慮推動現代化指管體系，這有助於優化戰場決策」，他說。

薛瑞福指出，台灣也要重視在水下等各個領域的無人、自主科技應用。美國則需要在這項投資策略中協助引導台灣，這對維持嚇阻力至關重要。

薛瑞福是「川普1.0」印太戰略重要推手，對中國立場強硬，與台灣長期友好，多次公開表示對台軍售應常態化，現任華府智庫「2049計畫研究所」（Project2049 Institute）主席。