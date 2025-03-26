共艦照片太糊、傳輸太晚3輔導長遭懲處 基層、退役官兵全炸鍋

海軍傳出一級作戰艦輔導長因拍攝共艦照片品質不佳、回傳速度太慢而遭懲處，引發基層不平，退伍海軍官兵也議論紛紛，質疑軍艦上的情蒐攝影及器材其實都屬作戰部門「關輔導長甚麼事？」而且軍艦上的網路傳輸頻寬也是一大問題。退役官兵及專家質疑，軍方若要面對灰色地帶的宣傳戰，該買器材的錢千萬不能省。

近期大陸加強軍艦擾台，加重我海空軍戰備壓力，不過傳出海軍3艘一級作戰艦包括紀德級蘇澳艦、成功級成功艦與班超艦等3位中校輔導長，因在2月26日中共於西南海域軍演時，拍攝監控共軍艦艇的照片品質不佳與回傳速度太慢，全部遭到懲處調職。消息一出，不只現役官兵不平，退役海軍社群也議論紛紛。

退役資深海軍政戰官員指出，艦上的情偵拍照應該是屬於情報(參二)業務職掌，是各艦作戰長所管轄的職掌，並非輔導長業務，拍照用的相機裝備也是情報部門發的，照片拍不清楚怎能怪輔導長？還有退役官兵質疑「輔導長都一定會拍照嗎？哼～」

據了解，海軍目前配發艦上的情蒐用相機為市面頂級類單眼相機，市價約3萬元上下。不過國防院副研究員舒孝煌指出，類單相機的解析度不如單眼相機，且採取數位模擬放大，就算目前部分機型具備125倍光學變焦，相當於約24mm至3000mm高倍變焦的功能，但解析度仍不足；何況遇到海上有霧霾且距離太遠的情況，都會影響拍照效果，也不是輔導長能掌握。

也有退伍官兵指出，除了攝影器材外，照片甚至影片傳輸速度才是問題關鍵，影片的資料量其實很大，隨便拍都是幾百MB，軍艦上是否有合適裝備可供剪輯及傳輸？是否可能占用戰情所需的網路頻寬？這些都是問題。

還有現役官兵直指「這是海軍司令刁難海軍政戰的問題，海軍政戰主扛不住，讓艦上輔導長受委屈」基層只能自求多福。

事實上，除了海軍外，空軍面臨共機頻繁擾台，過去也曾要求擔任攔截任務的飛行員拍攝共機畫面，但發給飛行員的公發相機僅是N牌Coolpix小型傻瓜相機，並且是由緊急升空的單座機來拍攝，使得效果始終不甚理想。