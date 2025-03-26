我銳鳶無人機升空監控陸艦？ 中科院：例行飛測

中共解放軍持續在台灣周邊軍事活動，其中有共艦在東部海域出沒，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處外，今天傳出中科院疑似派出最新銳鳶二型升空監控。不過，中科院表示，例行飛測，外界勿臆測。

中科院表示，執行監控任務都由軍方進行，這周確實有技術人員在台東太麻里香蘭有例行的無人機飛行測評，並非執行監控或情蒐，請外界勿臆測，也請國人繼續支持自主國防工業發展。

今天中午有航空迷透過網路飛機追蹤平台Flightradar24發現台東外海出現一架代碼TU2702飛行器，從太麻里香蘭起飛升空後，不斷在綠島蘭嶼間繞行，高度約3千公尺左右，飛行速度近200公里，持續飛行超過3個小時，研判可能是我無人機在監控中共船艦。

軍事專家表示，依據航跡圖資料研判這架TU2702，是中科院自製的「銳鳶」無人機升級版的「銳鳶二型」，前年底和去年3月就有民眾發現在太麻里香蘭現蹤，今天持續飛行應為中科院進行一連串的測評。

據了解，第一代銳鳶服役至今已有近16年時間，在相關軟硬體原件上逐漸無法滿足軍方需求，因此，中科院從2022年展開升級版計畫，包括研發新引擎、加載重、加航程及新電子設備等，升級版去年公開亮相。