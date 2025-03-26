義務役今年再徵召9千人 國防部訓次室：訓練不受預算凍刪影響

軍方恢復徵召一年期義務役上路至今屆滿一年，今年預計再徵集9839名役男入伍服役，國防部訓次室表示，義務役的訓練資源和成效不會受到預算刪凍所影響。國防部發言人孫立方則說，就國防預算整體來說，目前刪凍方式，對訓練執行仍有相當衝擊。

一年期義務役今年預計再徵集9839名役男入伍服役，軍方表示，役男訓練所需裝備、彈藥都已經完成籌補。不過國防預算凍刪是否影響訓練？訓次室軍訓處長陳俊男表示，義務役的訓練資源和成效不會受到影響。孫立方則補充，就國防預算整體來說，目前刪凍方式，包含油料、部隊日常運作經費等業務費在內，對訓練執行仍有相當衝擊。

國防部資源司人力資源處處長成家麒少將表示，去年總共徵集6956員，其中轉服志願者共993員，佔徵集人數14.2%。另外，志願分發主戰部隊1871員，其餘分發三軍及憲兵、通資電及機關單位等守備部隊則有3761員。另外有322員因病停役、9員提前退伍。至今已經役滿退伍2047人，納入後備動員編管。

軍方進一步統計，在武器訓練方面，去年完成紅隼火箭訓練148員、66火箭1188員、刺針飛彈1336員，以及無人機訓練1336員。守備部隊基地訓練部分，計有109旅、249旅、137旅及101旅等4個守備部隊步1營，已完成年度基地測考，執行狀況良好，均達成訓練目標。在去年的漢光40號等實兵演習方面，則有3003員參加演訓，其中主戰部隊807員、守備部隊2196員。

根據國防部規畫，今年度將再徵集9839員，國防部已經和內政部結合學制訂定每月役男徵集流路，並滾動調整每個月徵集人數。入伍訓練將採用8週4階段課程，第二階段時，除維持現有編制武器射擊及戰鬥教練等課程外，另增加手槍、機槍、無人機、人攜式刺針飛彈及反裝甲等武器裝備訓練課程。同時也將排定4個營級單位，從9月起陸續進行基地訓練。

成家麒強調，今年守備部隊投入聯合演訓，包括陸軍步兵營、重防營；海空軍戒護排；憲兵步兵營，分別演練陸軍聯兵旅對抗操演、海空軍戰術總驗收和中樞防衛作戰計畫。

其中陸軍演練項目，包含守備步兵營結合機步、裝甲及陸戰旅攻、防演練階段，採實兵、實地對抗演練；海空軍戒護排則有全程隨伴、掩護與戒護機雷（彈）車及通信中繼車組演練；憲兵為結合憲指部中樞防衛作戰計畫演練及實兵演習。

媒體詢問，剛結束的立即備戰操演中，守備部隊負責那些任務？作計室聯戰處長董冀星少將表示，根據兵力結構、武器裝備和負責任務，參加操演的區分為主戰、守備和後備等三種部隊類型，守備部隊的任務除了國土守備外，還包括後備動員、動員整備、阻絕設置等任務，演習動令下達後，主要在防衛地境內預演設置阻絕設施，動員整備，阻材預置以及動員召集事務所開設等工作。