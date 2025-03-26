我採購F-16V首機本週交機 軍方：估2026年底飛回台

空軍對美採購的首架F-16 Block70戰機傳出周五將在美國舉行出廠典禮。國防部表示，確實近期美方將以靜態陳展方式舉辦交機典禮，國防部指派副部長率空軍代表赴美觀禮。軍方強調，我國的F-16戰機預計在115年完成生產，並計畫在2026年底以前飛回台。

國防部戰規司建軍規劃處處長翁予恒少將表示，確實近期美方將舉辦F-16V交機典禮，國防部指派副部長率空軍代表赴美觀禮。

翁予恒強調，全案屬於2020年到2026年執行的特別預算案，國防部將持續強化專案管理機制，並且強化駐廠人員的督管機制，確實管制戰機在明年交運飛返回台。

空軍司令部計畫處處長江元琦少將則表示，F-16 Block70首架戰機已經完成機體組裝，洛馬原廠計畫本週在南卡戰機生產線，以靜態陳展方式舉行出廠典禮。

江元琦說，戰機產製預計在2026年完成，也計畫在2026年底以前飛返回台。未來相關的換裝整備、戰力規劃等細節，空軍都有完整規劃。

另一方面，近期國防部公布志願役加給及戰鬥部隊加給相關方案，卻傳出空軍空地勤人員並未包含在這一波加薪資格中，使得肩負共軍擾台沉重戰備壓力的空軍基層相當失望，資源司財物資源處長高志雄少將表示，國防部都是依照敵情威脅、整體勤務繁重程度、同時整體考量國防預算財力資源等條件，持續檢討各項加給的金額，這些都是國防部持續關心的議題。

不過，賴總統日前宣布國軍加薪的經費用什麼方式籌獲？高志雄說，國防部目前是由114年度的人維費來支應，後續若有不足部分，不管是追加預算或是爭取預備金等方式，都是考量範圍。