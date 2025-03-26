陸軍徵求監偵中繼無人機報價資料 需求高達633架

陸軍今（26）日公布徵求監偵中繼型無人機案廠商報價單，需要高達633架無人機，其中有135架須有能對海上目標進行即時動態監控追蹤的性能。 另包括搭載無人機組的裝備運輸車。

按陸軍開出的規格需求，監偵無人機航空速須達每小時90浬以上、最高升限3000呎以上、最大航程100公里以上。 而標準型號可滯空時間須達60分鐘以上，偵查距離為50公里以上。

陸軍表示，633架需求中的監偵中繼型無人機產品，其中135架另須具備遠距雷射測距及標定功能，強化資料敵情及目標標定能力，能對海上目標進行即時動態監控追蹤。

此外，陸軍需求還包括無人機的全時四輪驅動裝備運輸車，可搭載一個全副武裝無人機班、組的裝備。