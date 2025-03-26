恢復一年期義務役首年 993人「簽下去」轉志願役

國軍去年恢復1年期義務役，國防部今天表示，113年共徵集6956人，其中有993人轉服志願役；至於國防預算遭刪，國防部表示，不會影響義務役相關訓練。

國防部上午舉行例行記者會，由國防部發言人孫立方主持，資源司人力資源處處長成家麒就1年期義務役執行情形說明，並回答媒體提問。

成家麒表示，國軍去年恢復1年期義務役，首梯於去年1月25日入營報到，接受入伍、駐地訓練、基地訓測及聯合演訓等階段實施完整訓練，並於今年1月18日起陸續退伍。

成家麒指出，113年共徵集6956人，迄今已退伍2047人，納入後備動員編管，扣除轉服志願役993人、自願主戰部隊1871人、因病停役及提前退伍331人等，分發守備部隊計3761人。

至於114年整備概況，成家麒說明，依內政部預估今年徵集1年期義務役約9839員。採用8週4階段入伍訓練課程，於第二階段時，除維持現有編制武器射擊及戰鬥教練等課程外，另增加手槍、機槍、無人機、人攜式刺針飛彈及反裝甲等武器裝備訓練課程。

成家麒進一步說明，為使役男接受完整訓練，守備部隊基地訓練為1年1訓，進訓期程為13週，今年度守備部隊基地訓練計137旅步1營等4個單位，於9月份起陸續接受驗證。

媒體詢問，國防預算遭凍刪對義務役訓練影響。

訓次室軍事訓練處處長陳俊男表示，一年期義務役不因預算凍結而影響訓練成效，包括新式武器訓練在內。孫立方則補充，就國防預算整體來說，目前刪凍方式對訓練執行仍有相當衝擊，包含油料、部隊日常運作經費等業務費在內。

至於守備部隊在日前落幕的「立即備戰操演」的參與情形。作計室聯合作戰計畫處處長董冀星表示，該操演重點在於常備部隊，而守備部隊在該操演的首要任務在於各項動員召集部分預演。