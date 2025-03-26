3一級艦輔導長回傳共艦影像太慢遭拔官 海軍：確實拖太久

近期大陸加強機艦擾台的強度，不過傳出海軍3位一級艦輔導長因拍攝共艦的照片品質不佳和回傳太慢，遭到懲處甚至拔官。海軍司令部今天強調，有規定針對應急任務，應該在最短時間內回傳影像，但當天花費的時間卻超乎一般，在文宣蒐整及回傳時效上都有精進空間，有必要警惕和加強訓練。

近期大陸加強軍艦擾台，加重我海空軍戰備壓力，不過傳出海軍3艘一級作戰艦包括紀德級蘇澳艦、成功級成功艦與班超艦等3位中校輔導長，因在2月26日中共於西南海域軍演時，拍攝監控共軍艦艇的照片品質不佳與回傳速度太慢，全部遭到懲處調職，引發軍中不平。

海軍司令部參謀長邱俊榮中將解釋，共軍從2022年起發動灰色海上侵擾以在認知作戰方面造成很大影響，後續又有海巡在金門執法蒐證的經驗，加上去年中共發動聯合利劍系列軍演，因此海軍在海上勤務蒐證裝備檢整、作業機制及訓練都有一定常態和成效。

他指出，2月26日中共無預警片面宣布在我西南海域進行軍演，海軍下令這3艘艦艇前往該海域執行監控及蒐證，3艘艦的艦長到達指定位置、達成任務後都有給予獎勵，同一時間海軍檢驗3位輔導長的工作職掌，並未依照海軍司令部關於戰略溝通的指導，在文宣蒐整及回傳時效上都有精進空間，所以給予適懲並調整職務，希望給予警惕。

邱俊榮強調，相關做法不會影響個人經管，完成教育訓練後會再回派歷練，海軍對相關幹部持續關心、輔導、教育訓練等都在整體考量。

邱俊榮進一步說明，海上任務的回報機制可區分為應急和一般例行等狀態，例行狀況下針對任務，艦艇可能面對的威脅、海域、空情、周遭艦船接近，1個小時就會回報狀態、距離、有無其他異常現象如有無做整補、有無其他機艦特殊活動等，都要定時報告。

他指出，這次因為是前所未有地在我高雄37海里外演習，因此視為戰備急需，任務艦到達海域後就必須把共艦有沒有射擊訓練、相關艦船姿態的影片、外觀，都希望在最快時間，結合語音和影片蒐證，才能研判對方動作並適當回應，原則上應該在20到30分鐘內做好必要的編輯和回傳，但當天時間超乎一般，雖然也許有天候等其他原因，但確實有必要精進。邱俊榮強調，海軍是愛之深責之切，也沒有做高張力的處分。

面對媒體追問次是否提供艦上官兵足夠的攝錄器材？邱俊榮說，根據前面幾個演習的案例，海軍對偵照和攝錄器材都有相關檢整和律定，或許執行上會受到天候、能見度等影響，不過當天執行細節的問題主要還是在教育訓練，軍方會重點加強。