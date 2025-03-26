紀念二戰與抗戰勝利80週年 國防部推聯名限量乖乖

今年適逢紀念二戰與抗戰勝利80週年，國防部今天宣布，紀念活動將以「反侵略、護家園」為主軸，除自辦攝影展、音樂會之外，也與乖乖合作推出限量聯名款。數量預計超過10萬包，超商通路皆有販售。

國防部上午舉行例行記者會，國防部政戰局文宣心戰處處長樓偉傑說明，今年紀念活動主軸定為「反侵略、護家園」，也區分「守護中華民國」、「軍民同心抗敵」、「青年挺身衛國」以及「友盟共同奮戰」等4個主題。

樓偉傑說明，「自辦活動」部分規劃「軍事攝影展」、「紀念音樂會」及「香堤嘉年華」等3項，其中「軍事攝影展」與台北市政府合作，首度走出室內展場規劃於全市34站公車候車站展出，並按行政區區分宣傳4大主題，並配合影展辦理留言抽獎活動。

樓偉傑指出，「紀念音樂會」將於8月21日在台北國際會議中心登場，過去受到好評的「香堤嘉年華」則在8月23日舉行大型軍民互動園遊會，拉近國軍與民眾距離。

至於「與民間合作」部分，樓偉傑指出，今年與台灣模型嗜好發展協會合作辦理「抗戰美展與軍武模型展」，並與乖乖、舒跑公司共同發行聯名商品，其中限量款零食更以前飛虎隊成員（Jerome Simon）為肖像包裝主題，西蒙斯的兒子Nicholas拍片致謝，強調此舉證明美台情誼與合作深厚。

樓偉傑說，在文宣作為上，國防部製作前行政院長孫運璿等7位典範專題節目，此外，從4月起每兩週邀請台灣大學政治學系名譽教授明居正就二戰與抗戰精神製播專題節目，除在莒光日播放，教育官兵，也會上傳YT、全民國防教育網，讓民眾更加清楚發揚抗戰的精神。

乖乖股份有限公司總經理簡嘉鋒表示，乖乖公司是很多台灣人從小到大的回憶，更包含著平安順利的文化意義，其中綠色乖乖更享譽國際，被視為科技界的守護者，希望這份祝福可以守護到每位官兵、民眾。本次推出數量也有超過10萬包，會在各大超商通路販售。

媒體另關切，紀念活動是否淡化蔣中正元素，樓偉傑以「軍事攝影展」為例說明，對抗戰有功者都會展出，這也包含蔣中正在開羅宣言相關會議的歷史照片，會尊重歷史，而非針對政黨意見。