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北京將辦抗戰80年閱兵 國防部駁：話語權要基於歷史

中央社／ 台北26日電

媒體報導，北京正計畫舉行紀念抗戰勝利80週年閱兵儀式。國防部政戰局文宣心戰處處長樓偉傑今天表示，不是誰活動辦得多就有話語權，而是要基於歷史，二戰後文件簽署的都是中華民國，這是不爭事實。

香港南華早報報導，據外交消息表示，中國正計劃於今年舉行紀念抗戰勝利80週年閱兵儀式，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）預計會出席。

國防部上午舉行例行記者會，政戰局文宣心戰處處長樓偉傑表示，國防部長顧立雄已明確說明，抗戰是自民國26年開始，二戰是民國28年開始，到國軍與軸心國宣戰到民國34年二戰跟抗戰勝利，而中華人民共和國到民國38年才成立，所以才會把時間軸印在聯名商品上，讓大家看到，這就是歷史事實。

樓偉傑強調，不是誰活動辦得多，誰就有話語權，而是要基於歷史事實。從二戰後所有文件簽署的都是中華民國，絕對不是中華人民共和國，這是不爭的事實，因此今年活動是要宣傳抗戰精神。

二戰 國防部 抗戰

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