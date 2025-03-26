主持將官晉任 賴總統：檢討組織編裝、提升作戰韌性

賴清德總統今天主持4月份將官晉任授階典禮時表示，他希望將官晉任後，能以「檢討組織編裝，提升作戰韌性」為目標，全面檢討主戰、守備與後備部隊的組織架構，並且透過年度各項演訓，驗證部隊執行聯合作戰計畫的能力。

此次將官晉任授階典禮，分別有陸軍上校董帥谷、湯成、張景泰、李宗泰晉任少將；海軍上校黃超興晉任少將；空軍上校周文祥晉任少將。

賴總統致詞時表示，先向晉任將官表達最誠摯的祝賀，他表示，今天的晉升，除了代表各位在過去的表現受到肯定，也是對各位未來的軍旅生涯，有更多的期許。各位在人才培育、戰備演訓、文宣心戰、後備動員、以及網電作戰等各領域，都戮力以赴，達到提升國防能量的目標。

賴總統日前提出5大國安威脅、17項因應大陸統戰措施；他今天向國軍叮囑，希望各位能夠了解，面對威權勢力的集結與合流，以及中共日益增強的灰色地帶侵擾，「我們必須要運用不對稱思維及堅強的軍事實力，展現自我防衛的決心」，守護台灣的民主自由，讓區域和平穩定、繁榮發展。

賴總統表示，各位在晉任後，能夠以「檢討組織編裝，提升作戰韌性」為目標，全面檢討主戰、守備與後備部隊的組織架構，並且透過年度各項演訓，驗證部隊執行聯合作戰計畫的能力。像是上周完成的「立即備戰操演」，就是採取狀況誘導的方式，希望讓各級部隊，對於防衛作戰備戰部署階段的整備，都能夠更加熟悉，貫徹實戰化訓練，持續強化國軍的戰力。

賴總統說，政府也會給予國軍最大的支持，除了從下個月，將開始實施的待遇調整方案，政府也會持續推動國防改革，挹注充足的國防資源，推動現代化部隊的管理，為國軍帶來人才穩定、效率提升的多重效益，讓國家的人才能夠更加聚集，國家一天比一天更強大。