27共機、8共艦擾台 日方公布中共情報船再現宮古海峽

國防部公布解放軍在台海最新動態，從昨天到今天清晨為止，發現27架次中共軍機、6艘共艦及2艘公務船持續在台海周邊活動。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

據國防部統計，從昨（25）日清晨到今（26）日清晨6時為止，共計偵獲共機27架次、共艦6艘、公務船2艘在台海周邊活動。其中7架次共機曾跨越海峽中線進入西南空域。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午6時10分到今天凌晨0時40分為止，發現中共戰鬥機、轟炸機、直升機及無人機計21架次在台海中線沿線活動，其中19架次並曾跨越中線進入我北部、西部及西南空域，接近至鵝鑾鼻西南方。

同時，昨天上午8時10分到晚間8時20分，也發現共軍轟炸機、輔戰機及無人機計6架次於西南空域活動。