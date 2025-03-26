27共機、8共艦擾台 日方公布中共情報船再現宮古海峽

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聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
據國防部統計，從昨天到今天清晨為止，共計偵獲共機27架次、共艦6艘、公務船2艘在台海周邊活動。其中7架次共機曾跨越海峽中線進入西南空域。圖／國防部提供
據國防部統計，從昨天到今天清晨為止，共計偵獲共機27架次、共艦6艘、公務船2艘在台海周邊活動。其中7架次共機曾跨越海峽中線進入西南空域。圖／國防部提供

國防部公布解放軍在台海最新動態，從昨天到今天清晨為止，發現27架次中共軍機、6艘共艦及2艘公務船持續在台海周邊活動。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

據國防部統計，從昨（25）日清晨到今（26）日清晨6時為止，共計偵獲共機27架次、共艦6艘、公務船2艘在台海周邊活動。其中7架次共機曾跨越海峽中線進入西南空域。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午6時10分到今天凌晨0時40分為止，發現中共戰鬥機、轟炸機、直升機及無人機計21架次在台海中線沿線活動，其中19架次並曾跨越中線進入我北部、西部及西南空域，接近至鵝鑾鼻西南方。

同時，昨天上午8時10分到晚間8時20分，也發現共軍轟炸機、輔戰機及無人機計6架次於西南空域活動。

另一方面，日本防衛省也公布，海上自衛隊於24日下午在宮古島以東約140公里海域演習期間，發現共軍情報船玉衡星號出現在同一海域往西北方向航行，並且穿越沖繩本島及宮古島之間的水域進入東海。玉衡星號曾在21日向東穿越大隅海峽進入太平洋。

日本防衛省公布，中共玉衡星號情報船，24日穿越宮古海峽進入東海。圖／日本防衛省提供
日本防衛省公布，中共玉衡星號情報船，24日穿越宮古海峽進入東海。圖／日本防衛省提供

共軍 台海 國防部

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