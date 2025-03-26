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軍用級無人船 「魔鬼魚」現身 強化不對稱作戰

聯合報／ 記者李人岳李成蔭徐宇威劉學聖洪哲政／連線報導
台船公司昨天在高雄興達港舉行「魔鬼魚無人艇」發表會，展示無人艇的酷炫性能。記者劉學聖／攝影
台船公司昨天在高雄興達港舉行「魔鬼魚無人艇」發表會，展示無人艇的酷炫性能。記者劉學聖／攝影

台灣造船公司昨在高雄興達港發表自主研發的軍用級無人船（USV），取名「奮進魔鬼魚號」；台船董事長黃正弘表示，魔鬼魚號是一艘專為台海環境量身訂做的無人載具，展現「不對稱作戰」特點。

根據台船公布資料，「魔鬼魚號」船長八點六米、船寬三點七米、滿載排水量超過五噸、最高航速卅五節以上，搭配兩部舷外機，並採用「三胴體」船型設計，將能大幅提高在台海周邊惡劣海象下的耐海性與適航性。除了可利用4G、衛星信號或射頻多種遙導控模式，也自主開發群控模式、自主航行避碰等功能，具有原始碼自主權整合能力。

「魔鬼魚號」船艏有一顆大型白色球體衛星導航天線，桅杆上也有多組通訊天線，可以實現自主航行。黃正弘說，船身中預留有輕型魚雷管的空間，可以搭載輕型魚雷與炸藥，在戰術上擬先採魚雷攻擊，後使用自身高爆彈藥的自殺攻擊，增加攻擊效益。

國防部編列八億元預算以「快奇專案」委託中科院研發攻擊型無人艇，中科院預計六月邀集各家廠商的產品同場比劃，黃正宏表示，「奮進魔鬼魚」無人艇持續研發中，中科院的公開展演並不在台船計劃的時程之內，因此將不會參與。

此外，我空軍向美採購六十六架F-16C/D Block70戰機，第一架戰機已下線出廠，預計廿八日於南卡羅來納州格林維爾市 洛克希德馬丁公司的F-16生產線廠區，舉行交機儀式。國防部長顧立雄日前曾在立法院表示，我方規畫由國防部副部長層級官員赴美主持這項出廠交機儀式，空軍將由副參謀長出席。

另一方面，華爾街日報指出共軍對封鎖台灣已有充分準備，外界擔憂台灣能撐多久？經濟部長郭智輝在立法院表示，這都有因應對策，但不方便透露能撐多久。

賴清德總統昨主持三軍總醫院松山分院航醫大樓啟用儀式指出，松山分院編制有國內少數的「前進外科小組」，希望可以肩負起全社會防衛韌性的使命。

中科院 國防部 衛星導航

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