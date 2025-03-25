網傳士兵突然昏倒影片 國防部指刻意變造將究辦
網路流傳「總統視導部隊，士兵突然昏倒」影片，國防部今天指出，影片為變造且內容純屬不實，原始影片為官兵現地卸下裝備，現場無人昏倒。國防部表示，針對刻意捏造的錯假訊息，將移請警方協助調查、依法究辦。
網路流傳1支影片，指出賴總統21日視察練兵時，1位士兵突然昏倒在地，稱「賴清德根本不顧士兵死活」，只關心操演進展。
國防部今晚表示，網傳「總統視導部隊，士兵突然昏倒」變造影片，內容純屬不實。原始影片為賴總統21日勗勉立即備戰操演部隊後，官兵於現地卸下裝備，現場並無人員昏倒。
國防部強調，針對刻意捏造的錯假訊息，將於完整蒐證後，移請警方協助調查、依法究辦；亦不排除係敵認知作戰伎倆。呼籲民眾切勿以訛傳訛、轉傳錯假訊息，誤入敵人分化團結、破壞國安的陷阱。
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