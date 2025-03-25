台船今發表軍用級無人船「魔鬼魚」 可在台海戰場搏取不對稱優勢

台船公司今天在高雄興達港碼頭，公開發表取名為「奮進魔鬼魚號（Endeavor Manta）」、簡稱「魔鬼魚」的自主研發軍用級無人船（USV）。台船董事長黃正弘說，本案是台船公司及台船動力公司融合造船及控制核心技術的創新結晶，將跨域科技整合於軍事運用，打造一款能夠在台海戰場上博取不對稱優勢的海上奇兵。

台船公司說，「魔鬼魚」船長8.6米、船寬3.7米、滿載排水量超過5噸、最高航速35節以上，搭配2部舷外機，並採用「三胴體（Trimaran）」船型設計，有別於目前已公開的小型無人船，將能大幅提高無人船在應對台海周邊惡劣海象下的耐海性與適航性。

「魔鬼魚」簡潔俐落且有科幻感的匿蹤外型，相當吸睛，並可酬載輕型魚雷、高爆炸藥等武裝；在部署考量方面，除可自全台各級港口施放外，也可採用商用皮卡或拖曳車頭，以曳引車架方式搭載無人船，機動部署至水際灘頭進行施放，卓越的機動性則大大提高戰場存活率，完全體現「不對稱作戰」、「以小搏大」，專為台海環境量身訂做的無人載具。

台船公司表示，自主研發的「魔鬼魚」無人船，是由「台船」及其子公司「台船動力」，偕同在地廠商組成「台船無人船團隊」，共同合作研製，借鏡「俄烏戰爭」的啟示，從作戰構想、設計、建造到測試，皆圍繞「機動快速、恫嚇打擊」的不對稱作戰概念發展。

除可利用4G、衛星信號或射頻多種遙導控模式，也自主開發「群控模式、自主航行避碰、AI目標辨識、反劫持（控制權/自毀）」等功能，具有原始碼自主權整合能力，跟國內已公開發表的無人船有很大區隔。

值得一提的是，台船團隊在「關鍵技術」及「物料商源」規劃，即以「去除紅色供應鏈」、「商規現貨」及「供貨韌性」為研發核心，去除「關鍵技術受制於人」及「物料商源受限」等疑慮。