戰航管、電偵、網路戰列國軍第二波加薪 後勤再檢討

賴清德總統日前宣布志願役官兵勤務加給及戰鬥部隊待遇調升，國防部長顧立雄今表示，還有第二波加給提升計畫已經報行政院，第二波包含戰航管、電偵、網路戰加給，後勤部份則會隨時檢討。

目前每月1萬元的「志願役勤務加給」，將依階級增加3千至5千元；而每月5千元或3千元的「戰鬥部隊加給」，則各增7千元與4千元。國民黨立委柯志恩日前也說，除了戰鬥加給，其他「後勤、維保」單位都涉及武器裝備妥善與安全，是否也應一視同仁、給予調薪？尤其演訓戰備輪值，部隊都是全體動員、相互配合，只調部分加給，不會讓後勤維保（諸如彈藥庫、飛彈廠、油料及補運）人員感到失落？

顧立雄今在立院受訪表示，第二波國軍加薪已經報到行政院，包含戰航管、電偵、網路戰加給，至於其餘後勤部分，會依照敵情威脅跟勤務繁重程度，隨時檢討。顧坦言，勤務加給部分相當複雜，有些可以兼領、有些不能兼領，因此之後會陸續檢討。