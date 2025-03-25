快訊

金秀賢確定不來台灣！不敵爭議聲浪延燒 高雄櫻花季剩5天掰了

確定要回大陸？傳陸配亞亞買好機票「今晚將離境」 移民署：無法證實

遭家寧媽控告現身警局！Andy老師反駁非杜撰：家寧也說沒看到帳冊

戰航管、電偵、網路戰列國軍第二波加薪 後勤再檢討

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
國防部長顧立雄今表示，還有第二波加給提升計畫已經報行政院，包含戰航管、電偵、網路戰加給，後勤部份則會隨時檢討。聯合報系資料照
國防部長顧立雄今表示，還有第二波加給提升計畫已經報行政院，包含戰航管、電偵、網路戰加給，後勤部份則會隨時檢討。聯合報系資料照

賴清德總統日前宣布志願役官兵勤務加給及戰鬥部隊待遇調升，國防部顧立雄今表示，還有第二波加給提升計畫已經報行政院，第二波包含戰航管、電偵、網路戰加給，後勤部份則會隨時檢討。

目前每月1萬元的「志願役勤務加給」，將依階級增加3千至5千元；而每月5千元或3千元的「戰鬥部隊加給」，則各增7千元與4千元。國民黨立委柯志恩日前也說，除了戰鬥加給，其他「後勤、維保」單位都涉及武器裝備妥善與安全，是否也應一視同仁、給予調薪？尤其演訓戰備輪值，部隊都是全體動員、相互配合，只調部分加給，不會讓後勤維保（諸如彈藥庫、飛彈廠、油料及補運）人員感到失落？

顧立雄今在立院受訪表示，第二波國軍加薪已經報到行政院，包含戰航管、電偵、網路戰加給，至於其餘後勤部分，會依照敵情威脅跟勤務繁重程度，隨時檢討。顧坦言，勤務加給部分相當複雜，有些可以兼領、有些不能兼領，因此之後會陸續檢討。

國軍 國防部 志願役 行政院 顧立雄

延伸閱讀

馬文君追潛艦國造進度 顧立雄認了「預算一毛都沒刪」

恢復軍審制度 顧立雄坦言難度高：一個月提修法綱要

顧立雄：無人機操作 應納入後備軍人教召項目

顧立雄：立即備戰操演半年一次 視共軍軍演強度隨時下令

相關新聞

台船今發表軍用級無人船「魔鬼魚」 可在台海戰場搏取不對稱優勢

台船公司今天在高雄興達港碼頭，公開發表取名為「奮進魔鬼魚號（Endeavor Manta）」、簡稱「魔鬼魚」的自主研發軍...

戰航管、電偵、網路戰列國軍第二波加薪 後勤再檢討

賴清德總統日前宣布志願役官兵勤務加給及戰鬥部隊待遇調升，國防部長顧立雄今表示，還有第二波加給提升計畫已經報行政院，第二波...

影／台船發表軍用無人艇 將不參與中科院6月比武

台灣國際造船公司（台船）今（25）日於高雄港興達港海域發表最新研製的無人艇，劍指中科院「快奇專案」無人艇。該無人艇在現場...

影／台船發表魔鬼魚無人艇 可裝載魚雷自動攻擊

台船公司今天在高雄興達港舉行「魔鬼魚無人艇發表會」，外型十分炫酷，無人船的桅桿比例堪稱巨大，周邊還有4至5枚通訊、訊號天...

獨／我軍購首架F-16 Block70 28日在美舉行交機儀式

空軍向美採購66架F-16C/D Block70戰機，第1架戰機已下線出廠，預計本月28日於南卡羅來納州的格林維爾市（Greenville, SC）...

有限財力下折衷升級M60A3戰車 能否獲得使用者青睞？

替現役武器延壽，必須在成本效益之內，如果改造與新購差不多，其價值就有問題。國軍M60A3戰車升級計畫，火力、機動力、防護力3面向都談不上大幅躍升，原因就是財力。 此次國軍的方案，相較國外其他改良計畫，幅度顯得頗為陽春。資深記者程嘉文告訴你其中道理為何。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。