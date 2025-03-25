影／台船發表軍用無人艇 將不參與中科院6月比武
台灣國際造船公司（台船）今（25）日於高雄港興達港海域發表最新研製的無人艇，劍指中科院「快奇專案」無人艇。該無人艇在現場進行海上操演，展示其自主航行與任務執行能力。台船董事長黃正宏表示，此型「奮進魔鬼魚」無人艇都持續在研發計畫內，中科院在6月舉辦的公開展演，並不在台船的計劃之內，因此將不會參與。
台船研發的「奮進魔鬼魚號」無人艇，採三船體、雙舷外機設計，航速可超過35節。在武裝方面並未設計遙控武器站，而是預留了兩枚輕型魚雷的裝備空間，在戰術上擬採先魚雷攻擊，後使用自身高爆彈藥的自殺攻擊，增加攻擊的效益。在船體內的高爆彈藥，同時也是如不幸被敵方挾持時，提供自毀使用的裝置。
不過台船研發的無人艇，寬度達3.7公尺，已超過國內小艇使用附帶拖車2.5公尺的限寬規定，在平戰時的陸運是否會受到影響? 台船董事長黃正宏表示，船體再縮小可能會影響耐航性，未來的陸運除了特別申請，也可以裝載於20呎貨櫃內運輸。
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