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獨／軍法草案預告遭駭 加註「中華人民共和國成立70周年」

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
賴總統宣布將恢復軍中軍法審判，國防部在國發會公共政策網路參與平台接連公布多項與軍法有關草案，不料部分相關網頁今（25）日上午卻疑遭駭客入侵，法案名稱被竄改為「武裝部隊懲戒權及責任條例」等聳動字眼。圖／截取自國發會公共政策網路參與平台
賴總統宣布將恢復軍中軍法審判，國防部在國發會公共政策網路參與平台接連公布多項與軍法有關草案，不料部分相關網頁今（25）日上午卻疑遭駭客入侵，法案名稱被竄改為「武裝部隊懲戒權及責任條例」等聳動字眼。圖／截取自國發會公共政策網路參與平台

賴總統宣布將恢復軍中軍法審判，國防部在國發會公共政策網路參與平台接連公布多項與軍法有關草案，不料部分相關網頁今（25）日上午卻疑遭駭客入侵，將公告單位由國防部改為國家防衛部，主旨加上「中華人民共和國成立70周年」等字樣，法案名稱甚至被竄改為「武裝部隊懲戒權及責任條例」等聳動字眼，頗具挑釁意味。所幸網管單位逐一排除，不久恢復正常。

因應研審軍法恢復，國防部連日一口氣在國發會公共政策網路參與平台接連公布包括「國防部法律專業人員處理偵查案件事務辦法」、「軍人權益事件復審扣除在途期間辦法」、「國防部軍人違紀專案評議會委員遴選及評議規則」、「軍人違紀罰款分期繳納辦法」、「軍人懲罰權責辦法」等多項草案，進行預告。

但部分條文點進後，卻變了一個樣，不但草案名稱遭竄改，國防部被竄改為國家防衛部，草案名稱被竄改為「國防部現就『武裝部隊懲戒權及責任條例』起草工作向社會公開徵求意見」等，部分主旨上還被加入中華人民共和國成立70周年等字樣，法令依據則成為「印度航空軍法」等云云。

國防部在國發會公共政策網路參與平台接連公布多項與軍法有關草案，不料部分相關網頁今（25）日上午卻疑遭駭客入侵，將公告單位由國防部改為國家防衛部，主旨加上「中華人民共和國成立70周年」等字樣。圖／截取自國發會公共政策網路參與平台
國防部在國發會公共政策網路參與平台接連公布多項與軍法有關草案，不料部分相關網頁今（25）日上午卻疑遭駭客入侵，將公告單位由國防部改為國家防衛部，主旨加上「中華人民共和國成立70周年」等字樣。圖／截取自國發會公共政策網路參與平台
國防部在國發會公共政策網路參與平台接連公布多項與軍法有關草案，不料部分相關網頁今（25）日上午卻疑遭駭客入侵，將公告單位由國防部改為國家防衛部，主旨加上「中華人民共和國成立70周年」等字樣，法令依據被改為印度航空法。圖／截取自國發會公共政策網路參與平台
國防部在國發會公共政策網路參與平台接連公布多項與軍法有關草案，不料部分相關網頁今（25）日上午卻疑遭駭客入侵，將公告單位由國防部改為國家防衛部，主旨加上「中華人民共和國成立70周年」等字樣，法令依據被改為印度航空法。圖／截取自國發會公共政策網路參與平台

公共政策 國防部 軍人

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