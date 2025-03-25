影／台船發表魔鬼魚無人艇 可裝載魚雷自動攻擊

台船公司今天在高雄興達港舉行「魔鬼魚無人艇發表會」，外型十分炫酷，無人船的桅桿比例堪稱巨大，周邊還有4至5枚通訊、訊號天線，船艏還有一顆大型白色球體衛星導航天線，可以實現自主航行，船身還可以搭載輕型魚雷與炸藥，可用於軍事用途，台船董事長黃正弘表示，這是一艘專為台海環境量身訂做的無人載具，展現「不對稱作戰」特點，台船也在興達港海域為媒體進行無人航行展示，展現這艘無人艇的高超性能。

台船無人船攻擊武器除艇艏可裝置高爆炸藥，直接以「自殺」船實施進攻外，還能酬載魚雷等小型攻擊武器，可由貨車、皮卡運送到台灣各漁港、坡度適合的沙灘施放，在灘岸殲敵階段，攻擊敵軍在泊地的兩棲船團；也可藉由海軍兩棲運輸艦運輸到海上適合地點，泛水入海鎖定航行中的敵艦。