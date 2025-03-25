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影／台船發表魔鬼魚無人艇 可裝載魚雷自動攻擊

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
台船公司今天在高雄興達港舉行「魔鬼魚無人艇發表會」，外型十分炫酷，展現這艘無人艇的高超性能。記者劉學聖／攝影
台船公司今天在高雄興達港舉行「魔鬼魚無人艇發表會」，外型十分炫酷，展現這艘無人艇的高超性能。記者劉學聖／攝影

台船公司今天在高雄興達港舉行「魔鬼魚無人艇發表會」，外型十分炫酷，無人船的桅桿比例堪稱巨大，周邊還有4至5枚通訊、訊號天線，船艏還有一顆大型白色球體衛星導航天線，可以實現自主航行，船身還可以搭載輕型魚雷與炸藥，可用於軍事用途，台船董事長黃正弘表示，這是一艘專為台海環境量身訂做的無人載具，展現「不對稱作戰」特點，台船也在興達港海域為媒體進行無人航行展示，展現這艘無人艇的高超性能。

台船無人船攻擊武器除艇艏可裝置高爆炸藥，直接以「自殺」船實施進攻外，還能酬載魚雷等小型攻擊武器，可由貨車、皮卡運送到台灣各漁港、坡度適合的沙灘施放，在灘岸殲敵階段，攻擊敵軍在泊地的兩棲船團；也可藉由海軍兩棲運輸艦運輸到海上適合地點，泛水入海鎖定航行中的敵艦。

該艘軍用級無人船取名「奮進魔鬼魚」，船長8.6米、船寬3.7、酬載高於1噸、最高航速35節，採用「三胴體」船型設計，大幅提高無人船在惡劣海象下的耐海性及適應性，具備科技感的匿蹤外型，通訊方式可切換4G、射頻或衛星等多種遙導控模式，亦具備「群控模式、自主航行避撞、AI目標辨識、反劫持」等功能，降低遭殲滅機率，大幅提高戰場存活率。

「魔鬼魚無人艇」外型十分前衛，台船也在興達港海域為媒體進行無人航行展示，展現這艘無人艇的高超性能。記者劉學聖／攝影
「魔鬼魚無人艇」外型十分前衛，台船也在興達港海域為媒體進行無人航行展示，展現這艘無人艇的高超性能。記者劉學聖／攝影
台船公司今天在高雄興達港舉行「魔鬼魚無人艇發表會」，展現這艘無人艇的高超性能。記者劉學聖／攝影
台船公司今天在高雄興達港舉行「魔鬼魚無人艇發表會」，展現這艘無人艇的高超性能。記者劉學聖／攝影
台船公司今天在高雄興達港舉行「魔鬼魚無人艇發表會」，外型十分炫酷，台船董事長黃正弘親自上場解說。記者劉學聖／攝影
台船公司今天在高雄興達港舉行「魔鬼魚無人艇發表會」，外型十分炫酷，台船董事長黃正弘親自上場解說。記者劉學聖／攝影

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