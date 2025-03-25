獨／我軍購首架F-16 Block70 28日在美舉行交機儀式

空軍向美採購66架F-16C/D Block70戰機，第1架戰機已下線出廠，預計本月28日於南卡羅來納州的格林維爾市（Greenville, SC） 洛克希德馬丁的F-16生產線廠區，舉行交機我國的儀式。

國防部長顧立雄日前曾在立法院表示，我方規劃由國防部副部長層級官員赴美主持這項出廠交機儀式，空軍則將由副參謀長出席。

立法院朝野立委本周在美有活動，參加美國休士頓出席「世界台灣商會聯合總會」理監事聯席會議開幕式，包括外交及國防委員會的立法院副院長江啟臣等朝野立委，但他們並未受邀參加儀式，江啟臣26日清晨就返抵台灣。但有同一委員會立委指稱，他們已考察過這架戰機。

洛克希德馬丁公司位於南卡羅來納州格林維爾的工廠，是F-16 戰機生產線的所在地，為軍、民用飛機提供飛機改裝、維護、維修和大修服務。自 1984 年開業以來，包括 C-130、P-3、KC-10 和 C-9等型機，都在該廠進行維修。