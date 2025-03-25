20共機逾越海峽中線6共艦擾台 國軍嚴密監控應處

國防部今天表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機21架次，有20架次逾越海峽中線進入北部、西南及東南空域，並偵獲共艦6艘，總計中共27機艦，持續在台海周邊活動。

國防部指出，24日上午6時至25日上午6時止，偵獲共機21架次，其中有20架次逾越海峽中線及進入北部、西南及東南空域，偵獲共艦6艘、公務船2艘，持續在台海周邊活動。

根據國防部「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，24日晚間11時15分至25日凌晨1時5分，在北部空域偵獲中共主戰機1架次；24日凌晨1時10分至晚間8時15分在台灣海峽空域偵獲中共主戰機及無人機14架次，其中13架次逾越海峽中線；24日上午8時45分至25日凌晨1時25分在西南空域偵獲中共輔戰機及無人機5架次；24日上午9時55分至下午12時20分在東南空域偵獲中共無人機1架次。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。