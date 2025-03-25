美媒：共軍圍台4步驟 充分準備

美國華爾街日報廿三日報導，中共解放軍已做好比以往更充分準備，以包圍台灣切斷台灣對外聯繫，迫使其屈服。

美國戰略暨國際研究中心（ＣＳＩＳ）中國實力計畫主任林碧瑩表示：「我認為美國和台灣普遍有共識，只要中國願意，今天就能對台灣進行隔離或封鎖。」

大陸更可能隔離台灣

林碧瑩及其智庫研究員表示，短期而言，大陸採取隔離的可能性比封鎖或入侵更大，此舉將考驗美國及其他國家的回應意願，也可能讓中方由此建立海上新常態。

報導說，大陸封鎖台灣是戰爭行為，將造成全球危機，引發台灣軍事回應，迫使美國總統川普決定美軍是否應協防台灣，還會擾亂全球貿易，促使歐洲國家制裁大陸。但共軍經過數十年建軍，加上大陸領導人習近平指示要在二○二七年前現代化，共軍已展現能力，在日漸複雜的演習中包圍台灣並模擬封鎖。

在設想的封鎖情境中，第一步將是空襲台灣基礎設施，目標包括軍事設施、港口、機場及能源接收站，也就是通常用於處理、儲存和轉運石油、天然氣的設施。台灣百分之九十六能源及約百分之七十糧食均仰賴進口，一旦遭到封鎖，將不得不依賴儲備能源，屆時不是屈服就是面臨斷電。

共軍軍機將盤旋台灣空域密集飛行，同時間，共軍海軍也開始行動，軍艦將圍繞台灣巡航，並保持與台灣沿海的距離，以避開岸基反艦飛彈。共軍可能在台灣東南方海域部署一支航艦打擊群，以戰機巡邏來威脅和威懾美國和其他國家。日益增強的大陸海警將提供近岸作戰能力，由海警船填補部署上的缺口。

為阻止商船進入，共軍潛艦將在台灣主要港口布雷，執法艦艇監控進出通道，並調動貨船和郵輪部署到適當位置封鎖交通。

大陸貨船還將切斷台灣周邊十多條的海底光纖電纜以中斷網路，同時針對台灣軍事指揮系統和金融系統，發動網路攻擊。

涉台智庫提內戰行動

香港南華早報廿三日報導，中國大陸最重要涉台智庫、中國社科院台灣研究所主辦的期刊近期一篇論文提議，北京可擇期重啟對台「內戰行動」，並在戰時直接治理台灣。該文的建議可能暗示北京重建台灣政治體制的潛在計畫。

該論文由廈門大學台灣研究中心研究員、蘇州大學馬克思主義學院教授王鶴亭在「台灣研究」學術雙月刊發表，文中稱，北京可選擇適當時機恢復對台內戰行動，以有效維護其國家主權和領土完整；但他未提到該「時機」可能為何。

王鶴亭寫道，北京在戰時對台灣的控制階段，可實施直接治理，以加速結束武裝衝突並促進過渡；其後，在兩岸戰後「和平重建階段」，可透過委任治理來恢復秩序、達到和平狀態，並逐步重建中央與地方關係及台灣政治體制，促進兩岸政治整合和社會凝聚。

王鶴亭刊文描述前述非和平手段之際，正值台海局勢高度緊張。報導並提到，賴清德總統本月稍早基於來自北京的威脅，宣布新一套國安政策，還將中國定位為「境外敵對勢力」。