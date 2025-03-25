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國防預算增加 累計賸餘將成財源
賴清德總統日前表示政府將優先編列特別預算，讓國防預算達ＧＤＰ（國內生產毛額）百分之三以上，行政院主計長陳淑姿昨天表示，「原則上朝此方向」，經費來源規畫先用累計賸餘，不希望舉債，但如果真要舉債也要做，因為國防很重要。
立法院財政委員會昨邀陳淑姿、審計長陳瑞敏列席業務報告。民眾黨立委黃珊珊質詢，目前國防預算規模約六千多億元，ＧＤＰ百分之三將達到八千億元，財源為何？是否會提出特別預算？
陳淑姿表示，原則上先用累計賸餘，除了去年歲計賸餘一五八一億元，整體累計賸餘還有兩千多億元可用。
另外，替代役相關辦法修正，刪除全年受「勤務召集」總日數六十日限制，在野黨憂心政策是在暗示台灣進入「備戰狀態」？
內政部長劉世芳昨表示，無論是現役或備役的替代役男都是民防人力，包括災害搶救或必要緊急動員都會適當處理。內政部說，現階段替代役備役「演訓召集」維持以往做法，只在特殊狀況發生時，審慎考量召集退役九年以上尚未除役的備役役男協助救災等勤務。
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