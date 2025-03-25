大陸鎖台威脅 專家：勿杞人憂天

華爾街日報報導，中國大陸對台封鎖計畫已達到前所未有的準備階段，國防安全研究院戰略所所長蘇紫雲認為，這些作法雖是中共戰略選項，但執行上仍有高度風險。淡江戰略所教授李大中則直言，華爾街日報的報導與分析並無特別新穎處。

蘇紫雲說，華爾街日報是對台海開戰情境的一種描繪，但在戰術上共軍應不會轟炸基礎設施，那已經屬於武裝衝突行為，將造成直接的軍事對抗；若採取封鎖、攔檢進出港船隻，則有可能是中共選項之一。

蘇紫雲指出，根據台灣關係法，以抵制或禁運等非和平方式決定台灣前途的任何行為，都是對西太平洋地區和平與安全的威脅，並引起美國嚴重關切，因此，如果美國政府據此介入甚至開闢安全航道，中共恐怕就必須面對與美國正面衝突。

李大中說，近年來無論封鎖、隔離或封鎖隔離交互運用、搭配其他灰色地帶手段做法，早已是台灣內部與國際高度關注焦點。他認為，目前各種評估多半來自國外智庫或媒體，國內政軍及學術界對這方面應有一定優勢，對中共政策的掌握，以及多年來兩岸互動、交流甚至對峙經驗，相信我方對大陸決策與行動方向會有一定掌握。

李大中強調，目前這些分析都在於中共何時「有能力」對我發起軍事、封鎖等行動，並不等於中共「下達決心」這麼做，這些決策還有相當多複雜因素要考慮。目前美國川普政府政策仍不明朗，各種評估報告及報導可供參考，我方能做的還是做好準備。

中華戰略學會資深研究員張競提醒國人，應該冷靜觀察周邊各國與美軍戒備態勢，假若共軍真要採取行動，必然會有具體徵候，周邊各方必會提升戰備態勢，國人不必杞人憂天、疑神疑鬼。