替代役擴大召集引質疑 內政部：僅在特殊狀況審慎考量

內政部與國防部近日修正替代役相關辦法，「演訓召集」得視需要酌增年限、次數、日數，對象還得納入退役後9年役男。內政部今天說，現階段替代役備役「演訓召集」維持以往做法，只在特殊狀況發生時，審慎考量召集退役9年以上尚未除役的備役役男協助救災等勤務。

我國全民國防體系架構除了志願役軍人為主的主戰部隊、義務役為主的守備部隊，後備軍人為主的後備系統，蔡政府時期調整「因應全民國防兵力結構調整之替代役配合方案」，2022年將替代役備役納入民防系統，平時訓練或演習時實施「演訓召集」，在備役役男退役後8年內實施，非常事變或戰時實施「勤務召集」。

為因應非常事變或戰時支援需要，內政部和國防部3月17日公告修正「替代役役男服役期滿後召集服勤實施辦法」，明定替代役演訓召集日數從1天內延為5天內，必要時得酌增年限、次數與日數，對象除了退役8年內，退役逾9年替代役將於特殊情況下納入，並刪除全年受勤務召集總日數60日的限制，修法後19日生效。

內政部今天說明，此次修正是為落實替代役備役訓練，平時「演訓召集」日數修正為每次5日以內，並參考後備軍人規定，增訂必要時內政部得視需要酌增年限、次數、日數，藉強化備役役男緊急應變、自主防災能力，以因應全球氣候異常、國際情勢緊張、天然災害頻仍下，維持政府及社會功能正常運作需要。

內政部說，現階段替代役備役各類「演訓召集」都維持以往做法，召集日數在5日以內實施，召集對象也規劃在8年以內列管的替代役備役役男。

內政部強調，只在特殊狀況發生時，如大規模震災、海嘯等重大災害，經與國防部會商，審慎考量召集退役9年以上尚未除役的備役役男協助救災等相關勤務，目前沒有規劃增加召集5日以上、次數及退役9年以上的備役役男。