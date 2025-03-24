賴總統允諾處理蔡學良案 國防部：若有需要全力配合

總統賴清德22日聽取空軍中士蔡學良母親尤瑞敏陳情，允諾將相關陳情資料交由國防部處理。國防部對此表示，如有需要，國防部當全力配合司法機關調查。

空軍中士蔡學良母親尤瑞敏22日在賴總統台東縣行程中大聲喊冤，總統府今天表示，賴總統聽取尤瑞敏陳情內容後，已允諾將相關陳情資料交由國防部處理。

國防部回覆中央社提問表示，本案經前國防部東部地方軍事法院檢察署相驗後，推定蔡學良是自戕身亡。民國102年軍審修正後，案經行政院軍事冤案調查委員會、臺東地檢署等單位重新審認調查，均維持自殺之認定。

國防部指出，死者家屬歷年陳情，認本案應屬他殺，也經司法機關調查後偵結不起訴確定在案。

國防部強調，本案家屬如認蔡學良死亡方式非屬自為，依法仍應向管轄的司法機關提出及調查後認定，如有需要，國防部當全力配合司法機關調查。

民國97年5月間，蔡學良所屬部隊前往台東太平營區實施65步槍歸零射擊，蔡學良遭子彈射擊頭部死亡，當初軍方以意外遭流彈射擊說明，但後續軍事檢察官偵辦以飲彈自殺結案。