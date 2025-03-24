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蔡學良母陳情 總統府：資料交國防部積極處理

中央社／ 花蓮縣24日電

空軍中士蔡學良母親尤瑞敏22日在總統賴清德台東縣行程中大聲喊冤，總統府今天表示，賴總統聽取尤瑞敏陳情內容後，已允諾將相關陳情資料交由國防部積極處理。

賴總統22日參拜台東天后宮後搭座車離開，為蔡學良案奔走17年的尤瑞敏突然現身，大喊「媽祖慈悲，希望總統也慈悲，救救我們全台灣當兵孩子的生命安危」引發關注。

總統府發言人郭雅慧表示，賴總統行程間聽聞尤瑞敏到現場陳情，指示安排於當地接見。

尤瑞敏告訴中央社記者，賴總統聽她陳情，看她提供的資料，過程中一直詢問需要什麼幫助，她希望政府、國防部應向蔡學良道歉，這是政府的問題，「我們17年來所受的苦已經夠多了」，應還蔡學良清白的靈魂公道。

她說，帶很多資料給賴總統看，賴總統說資料可給他；她陳情時隨身帶2份資料，如果遇到有心想幫她的人，她可給對方1份。

民國97年5月間，蔡學良所屬部隊前往台東太平營區實施65步槍歸零射擊，蔡學良遭子彈射擊頭部死亡，當初軍方以意外遭流彈射擊說明，但後續軍事檢察官偵辦以飲彈自殺結案。

行政院102年成立「軍事冤案申訴委員會」，家屬要求重新調查蔡學良案，蔡學良案發給台灣台東地方檢察署重新偵辦。

東檢主任檢察官陳妍萩上午告訴中央社記者，目前正就與本案相關全部案卷，審慎研議處理中。

台東 國防部

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