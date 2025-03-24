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賴清德領軍全社會防衛韌性實地演練將登場 推演複合式災難情景

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
賴清德總統（中）21日前往空軍松山基地。路透
賴清德總統（中）21日前往空軍松山基地。路透

全社會防衛韌性委員會27日將在台南舉行實地演練，據了解，這次實地演練情境包含發生大規模地震與海嘯，以及關鍵基礎設施因不明因素爆炸等天然災害，動員900人參與，以驗證中央、地方及民間的應變能力。

國安人士表示，此次實地演練預計達到「當國家面臨災難或緊急狀況時，維持政府持續運作、維持社會民生核心功能持續運作，必要時支援軍事活動」共三項目標。

府方人士說明，這次實地演練分為AB情境，情境B先發生。

府方人士指出，設定情境B為安平港遊客服務中心26日上午10時因不明原因發生爆炸，導致現場傷亡200人，開設緊急應變小組，並擴充急救醫療場所，將傷患後送至安平區育平郵局對面廣場。

府方人士表示，情境A為，台灣西南方向菲律賓海板塊27日上午8時30分發生錯動，導致規模8.0地震，海嘯可能在地震發生後60分鐘至90分鐘抵達台灣的七股以南地區，影響最大區域為台南南區沿海，最大溢淹範圍可能達岸邊約1公里。

府方人士表示，這波演練台南市政府成立災害應變中心，廣播宣傳民眾往高處避難；接著，想定27日上午10時30分，有部分民宅受海嘯影響，且擔心後續海嘯威脅，操演台南市政府預防性疏散撤離海嘯潛勢區民眾至台南南區的南寧高中。

國安官員表示，這次動員演練來自防災士、民防總隊、關鍵基礎設施警力和替代役等約400人，另有500名民眾參與演習，總計900人。

府方人士表示，透過這次演練來驗證中央及地方應變能力，也加入民防總隊、特種防護團、地區防災協作中心、替代役備役和義警義消等可恃民力，相關規畫緊扣全社會防衛韌性主軸。

府方人士表示，這次演練有三項第一和三個特色，包括全國第一次擴充急救醫療場所、全國第一場多場次複合式演練、全國第一個實地實景操演；並凸顯展現可恃民力調度、鄰近縣市支援、結合社區防災宣導等三特色。

其中，全國首次擴充急救醫療場所的關鍵演練，將設置前進外科小組（FRSD），據了解，相關設備主要參酌美方配置，我國軍在野戰偏遠地區或外島均有建置，這次演練軍方不會參與，但已向軍醫局借用FRSD設備。

國安人士表示，未來民安、萬安演習將於今年四月整併為「城鎮韌性」演習，系列演練將延續接軌至七月的漢光演練，演練期間也會邀請其他縣市進行觀摩；以漢光演練來說，是著重「軍」方面，城鎮韌性則關注「民」如何應對，七月預計將有城鎮韌性、漢光兩套演習結合登場，各自驗證應變能力。

國安人士指出，國際社會皆高度關注全社會防衛韌性，台灣目前所做的全社會韌性工作與實地演習，並非只是台灣單打獨鬥，幾乎世界各國都在做相應準備。

國安人士舉例，如近期歐盟及北約國家於去年年底重新發布全民準備工作報告，其中有七項關鍵指標：北約各會員國確保政府持續運作、確保能源穩定供給、確保大規模人群移動能有效進行安排、食物與水資源的充分供給與韌性、大規模傷患有效處置、維持有效民間及社會溝通，以及交通系統韌性；此外，近日法國政府宣布將向每個家庭發放生存手冊，其概念與全民防衛手冊核心不謀而合；由此可見，不只台灣積極推動全社會防衛韌性，世界各國都在做。

國安人士 海嘯 萬安演習

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