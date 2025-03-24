台中全社會韌性演練7月15日登場 這3區25萬人進避難所演習

總統賴清德成立「全社會防衛韌性委員會」，今年選定台北、台中、高雄三直轄市，將進行城鎮韌性（全民防衛動員及防空）演習，台中7月15日率先登場，選定有海、空港的清水、沙鹿、梧棲區實施防空演習，除兵棋推演以外，三區民眾更首度要進入避難場所演習。

台中市全民防衛動員準備、戰力綜合協調及災害防救三會報今舉行，行政院動員會報執行秘書李定中說，因應中共對台灣非常不友善，所有能量都要平時建立，災害來時可如期如質執行，且游刃有餘。台中7月15日也規劃在清水、沙鹿、梧棲三區實施防空演習，三區所有鄉親都將進入避難處所，進行實際避難、防災相關演習，落實各項動員整備計畫。

民政局長吳世瑋說，清水、沙鹿、梧棲臨海，且擁有海、空港，戰略地位重要，中央與地方共同選在此處實施半天防空演習，除兵推之外，三區民眾更首次要進入避難場所避難。不過，清沙梧三區共有25萬人，全區民眾進入避難場所配合演習，影響甚大，相關措施與細節仍規劃中。

台中市長盧秀燕今主持全民防衛三會報，她說，台中市是第二大城市，也是全球精密工業與半導體製成的重鎮，更是全台灣電力供應的最大樞紐，台中重要性不言可喻，保護市民與國人是最重要職責，沒有城市安全，就沒有國家安全，全民國防不分中央與地方，也不分黨派與族群，「我們只有一個台灣，守護台灣、台中市，是我們堅定的信念」。

盧秀燕說，台中市城鎮韌性演習將在7月15日登場，事先採用綜合戰略的概念，綜合防災、國防、資安及社會韌性，希望讓台中成為有準備又安全的城市，市府結合各單位強化聯合指揮機制，這些工作平時看不見，但透過全民防衛三方會報，將全民國防理念，轉化為準備與行動，關鍵時刻將發揮保護台中、台灣的強大力量，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，因此為了戰時準備，平常就要做各種演習與會報，這是國家與地方政府最重要機制。

盧秀燕相當看重今日的全民防衛三會報，其中公路局分局長未到，也未請假，僅派一名科員出席，遭盧秀燕特別點名提醒。盧說，三會報非常重要，希望未來中央、地方政府舉行相關會議，要當戰時全員到齊，不可輕忽。