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首場全社會韌性實地演練動員創三個第一 軍方不參與

中央社／ 台北24日電

總統府首場「全社會防衛韌性委員會實地演練」27日將在台南登場，將融入地震、海嘯等關鍵基礎設施遭天然災害破壞等情境。國安人士今天表示，這次演習動員900多人，創下全國第一個扣合全韌政策、第一次擴充急救醫療、第一場區域複合演練等三個第一。

為強化因應大型複合式災害、威權主義擴張威脅量能，首場實地演練27日將在台南進行，分為A路線在台南市立南寧高中，以及B路線安平港旅客服務中心與育平郵局對面廣場等兩條路線同步進行，A路線演練疏散撤離及避難收容；B路線是關鍵基礎設施及擴充急救醫療場所演練。

府方人士透露，總統賴清德與副總統蕭美琴將分別於上午、下午出席觀摩不同演練情境，具醫師背景的賴總統將觀摩擴充急救醫療場所演練。

國安人士表示，操演將融入地震、海嘯、關鍵基礎設施遭破壞等複合式災難場景再以治安稍亂貫穿全程，藉以考驗地方政府疏散撤離、擴充急救醫療場所等災害應變能力，並納入可恃民力，驗證政府、民間相互支援與應變能量。

國安人士表示，全社會防衛韌性委員會實地演練呈現「三第一 三特色」。扣合全社會防衛韌性5大主軸，達到3大目標3個第一，1.全國第一個扣合全韌政策， 2.全國第一次擴充急救醫療，3.全國第一場區域複合演練。3特色為1.展現可恃民力調度 2.整合臨近縣市資源 3.動員社區防災協作。

該人士表示，這次演練同步運用高雄市、嘉義縣市政府消防局及內政部替代役及社會韌性訓練執行中心，執行跨縣市支援救護以及避難收容作業，整合鄰近縣市資源提升災害應變能量。動員社區防災協作，這次參演的民眾約500人左右，藉由民眾實際的參與，提升社區的防災意識。

國安人士表示，這次演練投入防災士、地區民防總隊、總統防護團等可恃民力約400人加上民眾約500人左右，總計約900人。

國安人士說，軍方不會參與「全社會防衛韌性委員會實地演練」，但這次操演將驗證「擴充急救醫療場所」，也就是大量傷患待援，需要現地開設戶外醫療據點的情境，因此向軍醫局商借可用於野戰醫療、手術的設施，但軍醫不參與實地操作與演練，而是由衛福部所屬人員參與驗證。

該人士表示，軍醫局為滿足天災、戰時第一線大量傷患救治需求，近年陸續採購「新型野戰醫療帳篷」、「國軍前進外科小組裝備整備」等裝備，其中，「新型野戰醫療帳篷」可由4人搭設，並採電動方式充氣，最快10分鐘內可搭建完成，並可依照實際需求將內部調整成正、負壓空間，供醫療人員在內部進行手術。

台南 國安人士 手術

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