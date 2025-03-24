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國軍加薪最高1.2萬盼催兵源 沈富雄示警：1現況才是嚴重國安問題

聯合新聞網／ 綜合報導
賴清德總統宣布調整志願役官兵待遇，加給最高將提升1萬2000元。 聯合報系資料照
賴清德總統宣布調整志願役官兵待遇，加給最高將提升1萬2000元。 聯合報系資料照

賴清德總統日前宣布志願役官兵待遇調升，目前每月1萬元的「志願役勤務加給」，將依階級增加3千至5千元；而戰鬥部隊加給則提升為1萬2與7千元，4月1日生效。對此，前立委沈富雄認為，雖然加薪可能會讓部分人心動，但核心問題並非待遇，而是台灣長期面臨的人口結構危機。

沈富雄昨（23）日上政論節目《少康戰情室》時指出，調薪後的軍職薪資對年輕人來說其實有一定吸引力，例如二兵月薪可達57,000元，少尉則可領到7萬元左右。這樣的收入對20多歲剛畢業的青年來說雖不算低，但在自由度與生活風險的比較下，仍可能讓人猶豫，不如去做外送、物流。

不過他強調，比起志願役人數的招募，更令人憂心的是「少子化」問題日益惡化。他回憶，自己約40年前回台時，每年新生兒有38萬人，如今卻銳減至13萬人以下，情況仍在持續惡化，許多私校因學生減少面臨倒閉就是警訊之一。

沈富雄直言，與其寄望加薪解決兵源問題，國軍更應檢討整體作戰策略，尤其在現代戰爭形態中，無人機與無人艇等自動化裝備的比重應該提升。他也警告，未來不僅可能面臨「沒人當兵」的窘境，甚至連環保清潔、警消與基層維生系統都將面臨人力荒，那才是真正該擔憂的國安問題。

國安 國軍 少子化 志願役 新生兒 沈富雄 賴清德

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