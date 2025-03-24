國軍加薪最高1.2萬盼催兵源 沈富雄示警：1現況才是嚴重國安問題

台灣核武祕密研發的同時，1960年代台美合作透過中情局（CIA）「快刀計畫」發現多項大陸核武研發設施。中情局列出5個攻擊目標，其中包頭核設施列名第一。蔣經國說，中華民國願盡最大力量，予以各項可能之支援，並達成之。 資深記者高凌雲透過解密資料了解到，為何包頭「氣冷式煉鈽廠」是首要目標。

2025-03-24 07:30