全社會實地演練將登場 國安人士：呈現三個特色

全社會防衛韌性委員會實地演練，將於3月27日在台南登場。據了解，此次實地演練情境想定，延續去年12月第二次全社會防衛韌性委員會的桌上推演想定，情境包括發生大規模地震及海嘯，以及關鍵基礎設施因不明因素爆炸等天然災害，驗證中央、地方及民間的應變能力。國安高層表示，此次實地演練核心，扣和全社會防衛韌性五大主軸，達到三大目標：當國家面臨災難或緊急狀況時，維持政府持續運作、維持社會民生核心功能持續運作、必要時支援軍事行動，並呈現「三第一、三特色」，展現賴總統所揭示的「行動的委員會」之精神。

首先，情境想定與三個特色。本次實地演練規劃分成A、B兩情境。情境A為台灣西南方向菲律賓海板塊發生錯動，並引發海嘯。海嘯警報發布後，位於海嘯潛勢區民眾就近移動至南寧高中避難；情境B則為安平港遊客服務中心因不明原因爆炸，導致現場傷亡，並緊急後送至安平區育平郵局對面廣場。

此次實地演練，除了驗證中央、地方應變能力外，也加入如民防總隊、特種防護團、地區防災協作中心、替代役備役、義警義消等可恃民力，相關規劃正是緊扣全社會防衛韌性五大主軸：民力訓練暨運用、戰略物資盤整暨維生配送、能源及關鍵基礎設施維運、社福醫療及避難設施整備、資通運輸及金融網絡安全。盼透過實地演練，強化全社會韌性，在國家面臨災難或緊急狀況時，能夠達到政府、社會民生核心功能持續運作，必要時更能支援軍事行動。

此次實地演練呈現「三第一、三特色」，包括全國第一次擴充急救醫療場所、全國第一場多場次複合式演練、全國第一個實地實景操演；並凸顯展現可恃民力調度、鄰近縣市支援、結合社區防災宣導等三大特色。

其次，與民安、萬安演習之不同。國安人士表示，未來民安、萬安演習將於今年四月份開始整併為「城鎮韌性」演習，系列演練將延續接軌至七月份的漢光演練，演練期間也會邀請其他縣市進行觀摩。以漢光演練來說，是著重「軍」方面，城鎮韌性則關注「民」如何應對，七月份預計將有城鎮韌性、漢光兩套演習結合登場，各自驗證應變能力。

據了解，此次擴充急救醫療場所一項關鍵演練「前進外科小組」，將驗證中央、地方、警消，以及衛福部所屬醫療人員的應變能力。此次演練軍方並不會參與，但已向軍醫局借用FRSD設備，目的是驗證能否因應大量傷患手術需求、面對中重傷患者是否有能力救治。前進外科小組（FRSD）設備主要參酌美方配置，現行軍方在野戰偏遠地區或外島，都有建置FRSD，軍醫局也持續與台灣外傷醫學會合作，辦理相關課程訓練。

第三，國際社會皆高度關注全社會防衛韌性。國安人士表示，台灣目前所做的全社會韌性工作與實地演習，並非只是台灣單打獨鬥，幾乎世界各國都在做相應準備。如近期歐盟、北約國家於去年年底重新發布一份全民準備工作報告，其中有七項關鍵指標：北約各會員國確保政府持續運作、確保能源穩定供給、確保大規模人群移動能有效進行安排、食物與水資源的充分供給與韌性、大規模傷患有效處置、維持有效民間及社會溝通、交通系統韌性。

近日法國政府宣布將向每個家庭發放一份「生存手冊」，其概念與全民防衛手冊核心不謀而合。其中該手冊建議所有家庭都應配備生存包，其中包括水、食物、電池和手電筒等民生必需品，並提醒危機時刻，需至少有三天自主供應能量。由此可見，不只台灣積極推動全社會防衛韌性，世界各國都在做。