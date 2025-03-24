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替代役擴大召集在野憂備戰 劉世芳：是列入民防人力

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
內政部長劉世芳今說明，她知道北市府法規裡，對集會遊行有比較嚴格的規定，需提出3萬保證金，還要一周前提出申請，「我想這樣可能會造成很多團體的誤解。」圖／報系資料照
內政部長劉世芳今說明，她知道北市府法規裡，對集會遊行有比較嚴格的規定，需提出3萬保證金，還要一周前提出申請，「我想這樣可能會造成很多團體的誤解。」圖／報系資料照

為因應非常事變或戰時支援需要，內政部、國防部修正替代役相關辦法，放寬召集年限與次數，並刪除全年召集總日數不逾60日的限制，遭疑「替代役男上戰場」。內政部長劉世芳今在立法院受訪指出，修改規定是要將替代役列入民防人力，目前處在搜集意見階段，最後仍會朝法制作業後對外公告。

劉世芳強調，目前對外預告的子法是2022年行政院的指示，當時兵役法延長義務役1年，把替代役列入民防人力。無論是現役或備役的替代役男，按照民防上的災害搶救、必要時的緊急動員，都會做適當處理。

行政院2022年底通過「因應全民國防兵力結構調整之替代役配合方案」，將替代役備役納入民防系統，平時訓練或演習時實施「演訓召集」，非常事變或戰時實施「勤務召集」。

為因應非常事變或戰時支援需要，內政部與國防部近日公告修正「替代役役男服役期滿後召集服勤實施辦法」，現行替代役「演訓召集」對象為「退役後8年內」的替代役備役役男為對象，每年以1次為限，每次1日以內；修正後新增，「必要時」由內政部得「視需要」酌增年限、次數、日數。

辦法修正後，召集對象不再限於8年內的替代役備役役男，未來也得召集退役後9年以上接受民防專業訓練，進而擴大國家整體緊急救護及支援防衛量能。

過去「勤務召集」設有總天數限制，每次30日、必要時得延長1次，全年總日數不得逾60日，修正後刪除「全年受勤務召集總日數不得逾60日」的文字，並增列「必要時」由內政部得視需要酌增勤務召集日數。

內政部 替代役男 民防

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