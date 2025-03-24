17共機艦擾台7架次逾海峽中線 中共3/26發射火箭

國防部今天表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機9架次，有7架次逾越海峽中線及進入西南空域，及共艦8艘，總計中共17機艦，持續在台海周邊活動，另預告中共26日將發射運載火箭行經防空識別區。

國防部指出，23日上午6時至24日上午6時止，偵獲共機9架次，其中有7架次逾越海峽中線及西南空域，及共艦8艘、公務船2艘，持續在台海周邊活動。

根據國防部「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，23日上午11時45分至下午5時10分，在台灣海峽空域偵獲中共主戰機、直升機3架次，其中1架逾越中線，上午9時15分至上午10時45分在西南空域偵獲中共主戰機6架次。

此外，中共公告預計在26日自西昌衛星發射中心發射運載火箭，飛往西太平洋，將經過台灣防空識別區（ADIZ）。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。