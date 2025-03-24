9共機10共艦出擾台 國軍嚴密監控

國防部公布解放軍在台海最新動態，從昨天到今天清晨為止，發現9架次中共軍機、8艘共艦及2艘公務船持續在台海周邊活動。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

據國防部統計，從昨(23)日清晨到今(24)日清晨6點為止，共計偵獲共機9架次、共艦8艘、公務船2艘在台海周邊活動。其中7架次共機曾跨越海峽中線進入西南空域。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午11時15分到傍晚5時10分為止，發現中共戰鬥機、直升機3架次在台海中線沿線活動，其中1架次並曾跨越中線進入我西部空域。

同時，昨天上午9時15分到10時45分，也發現共軍戰鬥機6架次於台海中線南部活動，並且跨越中線進入我西南空域。

另一方面，軍方也預告，中共將於3月26日，從西昌衛星發射中心向西太平洋方向發射載運火箭，預計將經過我防空識別區上空，提醒民眾注意。